FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 2.5l
Rūgštinis giluminis valiklis, skirtas naudoti su įrenginiais ir rankiniu būdu, sanitarinių patalpų ir pastatų valymui. Efektyviai panaikina kalkių nuosėdas, rūdis, pieno nuosėdas, nuo šlapimo susidarančias apnašas ir cemento plėvelę.
Kärcher FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751 yra galingas ir ypač mažai putojantis, todėl idealiai tinka naudoti su grindų valymo įrenginiais. Pagamintas sulfamino rūgšties pagrindu, šis mechaninio ir rankinio giluminio valymo ploviklis veiksmingai pašalina kalkių nuosėdas, rūdis, pieno nuosėdas, nuo šlapimo susidarančias apnašas ir cemento plėvelę nuo visų rūgštims atsparių paviršių, tokių kaip keraminės plytelės, sanitarinių patalpų paviršiai ir metalas. Dėl to FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751 yra idealus sprendimas baseinams ir giluminiam valymui po statybos projektų. Dėl integruotos apsaugos nuo korozijos ir gerų atskyrimo savybių šis giluminis valiklis taip pat idealiai tinka naudoti pramoninėje aplinkoje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|2,5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|4
|pH
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3
Produktas
- Itin veiksmingas rūgštinis valiklis, skirtas visoms, rūgštims atsparioms, kietoms grindų dangoms
- Ištirpina įsisenėjusias kalkių nuosėdas, rūdis, riebalus, baltymų ir pieno žymes
- Veiksmingai ištirpina cemento nuosėdas
- Negausiai putoja
- Apsaugo paviršių nuo korozijos
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R
- B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 300 R I LPG
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 90Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 80 W Bp DOSE (disc)
- B 95 RS
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 W Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic BP Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +D75
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +R75
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Pritaikymo sritys
- Valymui po statybos darbų
- Grindų valymas