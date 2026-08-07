FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 2.5l

Rūgštinis giluminis valiklis, skirtas naudoti su įrenginiais ir rankiniu būdu, sanitarinių patalpų ir pastatų valymui. Efektyviai panaikina kalkių nuosėdas, rūdis, pieno nuosėdas, nuo šlapimo susidarančias apnašas ir cemento plėvelę.

Kärcher FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751 yra galingas ir ypač mažai putojantis, todėl idealiai tinka naudoti su grindų valymo įrenginiais. Pagamintas sulfamino rūgšties pagrindu, šis mechaninio ir rankinio giluminio valymo ploviklis veiksmingai pašalina kalkių nuosėdas, rūdis, pieno nuosėdas, nuo šlapimo susidarančias apnašas ir cemento plėvelę nuo visų rūgštims atsparių paviršių, tokių kaip keraminės plytelės, sanitarinių patalpų paviršiai ir metalas. Dėl to FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751 yra idealus sprendimas baseinams ir giluminiam valymui po statybos projektų. Dėl integruotos apsaugos nuo korozijos ir gerų atskyrimo savybių šis giluminis valiklis taip pat idealiai tinka naudoti pramoninėje aplinkoje.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 2,5
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 4
pH 1
Svoris (su pakuote) (kg) 3
Produktas
  • Itin veiksmingas rūgštinis valiklis, skirtas visoms, rūgštims atsparioms, kietoms grindų dangoms
  • Ištirpina įsisenėjusias kalkių nuosėdas, rūdis, riebalus, baltymų ir pieno žymes
  • Veiksmingai ištirpina cemento nuosėdas
  • Negausiai putoja
  • Apsaugo paviršių nuo korozijos
  • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
  • Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 2.5l
FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 2.5l
FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 2.5l
FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 2.5l
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • Pavojinga
  • H290 Gali ėsdinti metalus.
  • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
  • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
  • P405 Laikyti užrakintą.
  • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Valymui po statybos darbų
  • Grindų valymas
Priedai