FloorPro apsauginė priemonė grindims RM 784, 5l
Polimerinė apsauginė priemonė, skirta įvairių tipų grindų dangų priežiūrai. Sudaro neslidžią, purvą atstumiančią, atsparią trinčiai ir pusiau matinę apsauginę plėvelę.
Kärcher FloorPro Apsauginė priemonė grindims RM 784 yra maitinamoji polimerinė dispersija, turinti didelę dengiamąją galią, kuri tepama rankiniu būdu vos dviem judesiais su plokščiąja šluoste arba aplikatorine šluoste, greitai džiūsta, o vėliau ją labai lengva nupoliruoti. Universalus derinys, skirtas naudoti ant elastingų linoleumo ir PVC grindų, tinka dengti ir atnaujinti apsauginį sluoksnį, taip pat valyti. Ji veiksmingai ir patikimai pašalina negražius pėdsakus. Priklausomai nuo grindų dangos, FloorPro Apsauginė priemonė RM 784 suformuoja neslidžią (pagal DIN 51131 ir DIN EN 13893), purvą atstumiančią, dilimui atsparią arba šilko matiškumo priežiūros plėvelę.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|2
|pH
|8
|Svoris (kg)
|5,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
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Pritaikymo sritys
- Grindų priežiūra