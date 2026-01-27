FloorPro apsauginė priemonė Extra RM 782, 5l
Itin tvirta ir ypač blizgi polimerinė danga, pasižyminti puikiomis padengimo ir sukibimo savybėmis, sauganti grindų paviršių nuo slydimo ir atspari dilimui. Padidina atsparumą alkoholiui ir dezinfekcinėms medžiagoms.
Mūsų FloorPro apsauginė priemonė Extra RM 782 sukuria ypač tvirtą ir blizgią polimerinę dangą ir yra skirta elastingoms, pavyzdžiui, linoleumo arba PVC, grindų dangoms. Dėl labai didelio kietųjų medžiagų kiekio priemonės sudėtyje pakanka vos vieno ar dviejų sluoksnių. Ilgalaikę grindų apsaugą užtikrinsite net rankiniu būdu – galima naudoti plokščią šluostę grindims plauti arba specialią apdorojimo šluostę. Itin gerai su paviršiais sukimbanti priemonė taip pat pasižymi slydimą mažinančiomis savybėmis pagal DIN 51131, DIN EN 13893 ir DIN 18032 standartus (atsižvelgiant į grindų dangą) ir žymiai padidina grindų dangos atsparumą alkoholiui ir dezinfekcinėms medžiagoms. Dėl trumpo džiūvimo laiko ant apdorotų paviršių netrukus bus galima vėl vaikščioti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|2
|pH
|8,6
|Svoris (kg)
|5,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
Pritaikymo sritys
- Grindų priežiūra