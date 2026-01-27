FloorPro itin blizgi kristalizavimo priemonė, milteliai RM 775, 5kg
Drėgno kristalizavimo milteliai, skirti marmuro, mozaikinių ir dirbtinio akmens grindų priežiūrai. Kristalizavimas grūdina grindis, jos įgauna patrauklų blizgesį bei tampa atsparesnės nusidėvėjimui.
Karcher FloorPro itin blizgi kristalizavimo priemonė, milteliai RM 775 – puikus pasirinkimas statybos paslaugų rangovams, kai reikia atlikti blizgesį praradusių ir blankių kalkingų, pvz., marmuro, mozaikinių ir dirbtinio akmens grindų, giluminį valymą. Intensyvaus poveikio rūgštinė drėgno kristalizavimo priemonė ištirpdo paviršiniame sluoksnyje surištą kalcio karbonatą. Naudojant kartu su vieno disko įrenginiais, priemonė užtikrina cheminį ir mechaninį sutankinimą ir grūdina paviršių. Grindys tampa itin blizgios, tvirtesnės ir labiau atsparios nusidėvėjimui. Be to, kristalizavimo priemonė saugo nuo nešvarumų susidarymo ir palengvina tolesnį valymą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (kg)
|5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|1,4
|Svoris (kg)
|5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|225 x 225 x 213
Pritaikymo sritys
- Kalcinio akmens grindų dangos valymui