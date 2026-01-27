FloorPro Kristalizavimo priemonė RM 749, 10l
Sauso kristalizavimo priemonė, skirta kalkingoms, t. y. marmuro, mozaikinėms ir dirbtinio akmens grindims. Grindys įgauna blizgesį, tampa tvirtesnės ir atsparesnės nudėvėjimui.
Kärcher FloorPro kristalizavimo priemonė RM 749 idealiai tinka tarpiniam kalkingų grindų valymui naudojant vieno disko įrenginius ir purkštuvus. Intensyvaus poveikio rūgštinė sauso kristalizavimo priemonė ištirpdo marmuro, mozaikinių ir dirbtinio akmens grindų paviršiniame sluoksnyje surištą kalcio karbonatą. Naudojant kartu su mechaniniais grindų valymo įrenginiais, priemonė užtikrina cheminį ir mechaninį sutankinimą ir grūdina paviršių. Nublukusios matinės grindys tampa blizgios, kietesnės ir atsparesnės nusidėvėjimui. Saugo nuo paskesnio nešvarumų susidarymo, todėl vėliau grindis lengviau prižiūrėti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|0,8
|Svoris (kg)
|10,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Pritaikymo sritys
- Kalcinio akmens grindų dangos valymui