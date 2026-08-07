Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Visiškai be dryžių džiūstantis tirpiklio pagrindo blizgesį suteikinatis valiklis, skirtas tarpiniam ir rutininiam grindų ir paviršių valymui. Idealiai tinka blizgioms granito grindims.
Blizgioms grindims iš granito, gneiso ir kito kieto akmens reikia specialios priežiūros priemonės, kuri išdžiūsta nepalikdama likučių ar dryžių, tokios kaip Kärcher FloorPro Blizgesį suteikiančio valiklio RM 755, nesvarbu, ar jis naudojamas rankiniam grindų valymui, ar dideliems plotams valyti su grindų valymo įrenginiu. Ši priemonė idealiai tinka tarpiniam ir rutininiam šių aukštos kokybės grindų dangų valymui, tačiau ją taip pat galima naudoti ir kitiems paviršiams, įskaitant ESD išsklaidančias grindis. Jis greitai ir patikimai pašalina riebalus, alyvą, suodžius ir įprastus mineralinius nešvarumus. Be to, jis turi itin mažo putojimo formulę, kad būtų galima naudoti su grindų valymo įrenginiais ir efektyviai išnaudoti rezervuaro tūrį. FloorPro Blizgesį suteikiantis valiklis RM 755 po valymo palieka malonų, gaivų kvapą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|2,5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|4
|pH
|11
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 120 x 290
Produktas
- Itin veiksmingas kasdienis valiklis, skirtas visų rūšių kietoms ir elastingoms grindų dangoms.
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Suteikia blizgesio
- Džiūna nepalikdamas žymių
- Negausiai putoja
- Malonus, gaivus aromatas
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Nėra fosfatų
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pritaikymo sritys
- Grindų valymas