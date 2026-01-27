FloorPro Blizgesį suteikiantis valiklis RM 755, 10l
Visiškai be dryžių džiūstantis tirpiklio pagrindo blizgesį suteikinatis valiklis, skirtas tarpiniam ir rutininiam grindų ir paviršių valymui. Idealiai tinka blizgioms granito grindims.
Blizgioms grindims iš granito, gneiso ir kito kieto akmens reikia specialios priežiūros priemonės, kuri išdžiūsta nepalikdama likučių ar dryžių, tokios kaip Kärcher FloorPro Blizgesį suteikiančio valiklio RM 755, nesvarbu, ar jis naudojamas rankiniam grindų valymui, ar dideliems plotams valyti su grindų valymo įrenginiu. Ši priemonė idealiai tinka tarpiniam ir rutininiam šių aukštos kokybės grindų dangų valymui, tačiau ją taip pat galima naudoti ir kitiems paviršiams, įskaitant ESD išsklaidančias grindis. Jis greitai ir patikimai pašalina riebalus, alyvą, suodžius ir įprastus mineralinius nešvarumus. Be to, jis turi itin mažo putojimo formulę, kad būtų galima naudoti su grindų valymo įrenginiais ir efektyviai išnaudoti rezervuaro tūrį. FloorPro Blizgesį suteikiantis valiklis RM 755 po valymo palieka malonų, gaivų kvapą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|11,4
|Svoris (kg)
|10
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Pritaikymo sritys
- Grindų valymas