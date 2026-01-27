FloorPro purškiamas valiklis RM 748, 10l
Vaško pagrindo valiklis skirta visiems dengtiems kietiems paviršiams. Taiso ir atnaujina padengtas grindis, taip pat pašalina nepageidaujamas kulnų žymes ir pėdų atspaudus.
Kärcher FloorPro Purškiamasis valiklis RM 748 sukurtas mechaniniam tarpiniam dengtų, tirpikliams jautrių grindų dangų, tokių kaip linoleumas, guma ar PVC, valymui. Paruošta naudoti vaško pagrindu pagaminta valymo priemonė naudojama naudojant vieno disko mašiną, kad būtų pašalintos įprastos pėsčiųjų judėjimo sukeltos žymės, o taip pat sutvarkytas ir atnaujintas paviršius. Be to, speciali jo sudėtis pasižymi neslystančiu poveikiu, užtikrinančiu didesnį saugumą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|8,5
|Svoris (kg)
|10
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Pritaikymo sritys
- Grindų dangos padengimui