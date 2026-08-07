RM 69** 200l industrial cleaner, 200l

Netoksiškas pramoninis valiklis, skirtas įprastoms alyvos ir riebalų dėmėms šalinti atliekant tarpinį ar techninį pramoninių grindų valymą logistikos centruose ir gamybinėse patalpose.

Kärcher FloorPro Pramoninė valymo priemonė RM 69 yra universalus grindų ir paviršių valymo pasirinkimas, ypač įspūdingas įprastinių pramoninių grindų priežiūrai ir tarpiniam valymui. Ji tinka tiek rankiniam valymui, tiek valymui su grindų valymo įrenginiais - be to, ypač mažai putojanti formulė leidžia efektyviai išnaudoti įrenginio talpų tūrį. Ji veiksmingai pašalina įprastas aliejaus ir riebalų dėmes logistikos centruose ir gamybinėse patalpose, palikdama tik malonų, gaivų kvapą. Be to, šiek tiek šarminis, netoksiškas ir lengvai atskiriamas riebalų valiklis idealiai tinka naudoti ant išsisklaidančių ESD grindų, cementinių lyginamųjų sluoksnių bei epoksidine derva padengtų paviršių. Metalo apdirbimo ir dažų apdirbimo įmonėms taip pat naudinga formulė be silikono.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 10
Svoris (kg) 201,4
Svoris (su pakuote) (kg) 209,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 580 x 580 x 970
RM 69** 200l industrial cleaner, 200l
RM 69** 200l industrial cleaner, 200l
RM 69** 200l industrial cleaner, 200l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Grindų valymas
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