RM 69** 20l pramoninis valiklis, 20l
Netoksiškas pramoninis valiklis, skirtas įprastoms alyvos ir riebalų dėmėms šalinti atliekant tarpinį ar techninį pramoninių grindų valymą logistikos centruose ir gamybinėse patalpose.
Kärcher FloorPro Pramoninė valymo priemonė RM 69 yra universalus grindų ir paviršių valymo pasirinkimas, ypač įspūdingas įprastinių pramoninių grindų priežiūrai ir tarpiniam valymui. Ji tinka tiek rankiniam valymui, tiek valymui su grindų valymo įrenginiais - be to, ypač mažai putojanti formulė leidžia efektyviai išnaudoti įrenginio talpų tūrį. Ji veiksmingai pašalina įprastas aliejaus ir riebalų dėmes logistikos centruose ir gamybinėse patalpose, palikdama tik malonų, gaivų kvapą. Be to, šiek tiek šarminis, netoksiškas ir lengvai atskiriamas riebalų valiklis idealiai tinka naudoti ant išsisklaidančių ESD grindų, cementinių lyginamųjų sluoksnių bei epoksidine derva padengtų paviršių. Metalo apdirbimo ir dažų apdirbimo įmonėms taip pat naudinga formulė be silikono.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|10
|Svoris (kg)
|20
|Svoris (su pakuote) (kg)
|20,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 237 x 430
Produktas
- Galinga priežiūros ir tarpinė valymo priemonė skirta labai nešvarioms pramoninėms grindims prižiūrėti
- Negausiai putoja
- Efektyviai šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Puikus valymo efektyvumas
- Netoksiškas
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Gali būti naudojamas valymui įrenginio pagalba ir valant rankiniu būdu
- Padeda greitai ir efektyviai atskirti tepalus/vandenį alyvos separatoriuje.
- Veikia greitai ir efektyviai
- Itin veiksmingas
- Malonus, gaivus aromatas
- Platus panaudojimo spektras: tinka visiems vandeniui, šarmams jautriems (pvz., linoleumas) ir šarmams atspariems (pvz., PVC) paviršiams
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Videos
Suderinami įrenginiai
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R
- B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 300 R I LPG
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 90Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 80 W Bp DOSE (disc)
- B 95 RS
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 W Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic BP Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
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- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Pritaikymo sritys
- Grindų valymas