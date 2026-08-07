CarpetPro Apsauginė priemonė RM 762, 5l
"Woolsafe" sertifikuota apsauga visiems tekstilės paviršiams. Užsandarina pluoštus, padidina jų atsparumą ir užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo sausų ir šlapių nešvarumų.
Naudojant Karcher CarpetPro Apsauginę priemonę RM 762 po giluminio valymo, efektyviai išvengiama greito nešvarumų susidarymo ilgesniais intervalais tarp šlapio valymo darbų, o tai savo ruožtu sumažina išlaidas. Speciali sintetinių ir natūralių pluoštų apsauga yra sertifikuota Woolsafe, užsandarina pluoštus, o ne prilimpa prie jų, ir padidina jų atsparumą. Sausi nešvarumai laisvai prilimpa ant apdorotų paviršių ir gali būti lengvai išsiurbiami. Kita vertus, šlapi nešvarumai kaupiasi ant pluoštų, todėl juos lengva pašalinti. CarpetPro Apsauginė priemonė RM 762 tinka naudoti su Puzzi plaunančiais siurbliais arba paprastais purškimo įrenginiais ir, kadangi jame nėra fosfatų, jis neleidžia dumbliams susidaryti vandens sistemoje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|2
|pH
|5
|Svoris (kg)
|5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
Produktas
- Labai efektyvi visų tekstilės paviršių apsauga
- Neklijuotiems pluoštams
- Dulkių sluoksnis lengvai susiurbiami
- Drėgnas purvas nuvarva nuo pluoštų
- Apsaugo nuo purvo
- Šlapio valymo intervalai gali būti pailginti
- Itin efektyvi piemonė
- Nėra fosfatų
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių paruošimui
- Tekstiliniai paviršiai