CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Galingas sausų putų „CarpetPro Cleaner“ „iCapsol RM 768 OA“ su kvapų pašalinimo priemone. Naudojant kapsuliavimo technologiją: purvas surenkamas į kapsulę ir išsiurbiamas, kai kitą kartą valote.
Karcher CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA – tai skystas, „Woolsafe“ sertifikuotas valiklis, kuris lengvai ir patikimai pašalina aliejaus, riebalų ir mineralinius nešvarumus nuo tekstilinių grindų dangų (tiek iš natūralių, tiek iš sintetinių pluoštų). Jis idealiai tinka įmonėms, vertinančioms greitus, efektyvius valymo rezultatus ir itin trumpą džiūvimo laiką. Šis tarpinio valymo priemonė puikiai veikia su kilimų valymo mašinomis, turinčiomis šepetėlių ar padų sistemas, ir leidžia valyti taupant laiką vieno žingsnio metodu. Dėl inovatyvios „iCapsol“ technologijos purvas yra inkapsuliuojamas, džiūdamas kristalizuojasi ir vėliau lengvai nusiurbiamas. Be to, integruotas kvapų neutralizatorius efektyviai pašalina nemalonius kvapus, tokius kaip tabako dūmai, prakaitas ar šlapimas. CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA yra iškart paruoštas naudoti, be fosfatų, apsaugo nuo greito pakartotinio užsiteršimo ir palieka malonų gaivų kvapą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|6
|Svoris (kg)
|10,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 190 x 307
Produktas
- Su integruotu kvapų šalinimo priemone. Efektyviai pašalina nemalonius kvapus, tokius kaip prakaitas, šlapimas, nikotinas ir kt.
- Išdžiūsta per itin trumpą laiką (tik 20-120 minučių)
- iCapsol technologija: nereikia nuskalauti, tad valomi paviršiai netrukus tampa sausi
- Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Itin tinkamas naudoti kartu su kilimų valymo įrenginiais, turinčiais šepetį ar padą
- Švelnus paviršiams
- Sudėtyje nėra jokių balinamųjų medžiagų
- Užtikrina grindų švarą
- Malonus, gaivus aromatas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- H315 Dirgina odą.
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
- P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
- P302 + P352b PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
Pritaikymo sritys
- Tekstiliniai paviršiai