CarpetPro Greitai džiūstantis valiklis RM 767, 10l
Skysta greitai džiūstanti giluminio valymo plovimo priemonė "RM 767 OA“ skirta tekstilinėms grindų dangoms, baldų ar automobilių salonų apmušalams. Pašalina nepageidaujamus kvapus ir pagerina grindų higieną.
Mūsų "CarpetPro Greitai džiūstantis valiklis RM 767 OA" - paruoštas naudoti iš karto ir džiūsta iki 50 proc. greičiau nei kiti giluminiai valikliai, todėl idealiai tinka profesionaliems pastatų priežiūros paslaugų rangovams, valantiems didelio judėjimo zonas. Šis valiklis skirtas naudoti su plaunančiais siurbliais Puzzi bei kilimų valymo įrenginiais BRC vieno etapo valymo metodu. Jis užtikrina, kad paviršiai greitai vėl būtų tinkami vaikščioti, patikimai valo alyvą, riebalus ir mineralinius nešvarumus, sugeria prasiskverbiančius kvapus, pavyzdžiui, tabako dūmų ar kepimo riebalų, ir pagerina apmušalų bei grindų dangų higieną. Dėl šių savybių "CarpetPro Greitai džiūstantis valiklis RM 767 OA" idealiai tinka kilimams, minkštiems baldams ar automobilių sėdynėms bei kitoms tekstilės dangoms transporto priemonėse valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|6,4
|Svoris (kg)
|10,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Pritaikymo sritys
- Automobilių paruošimui
- Tekstiliniai paviršiai