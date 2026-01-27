CarpetPro Kilimų valiklis RM 764 OA, 10l
Veiksmingas skystas giluminis valiklis, skirtas tekstilinių grindų dangų, pagamintų iš sintetinio ar natūralaus pluošto valymui. Su kvapų neutralizavimo technologija.
Sertifikuotas „Woolsafe“, todėl tinkantis natūraliems pluoštams, skystas ir be fosfatų CarpetPro Kilimų valiklis RM 764 OA užtikrina įspūdingus rezultatus valant visas tekstilines grindų dangas. Nesvarbu, ar tai sintetinis, ar natūralus pluoštas, galingas, paruoštas naudoti giluminis valiklis patikimai pašalina tepalo, riebalų ir mineralinius nešvarumus, taip pat nemalonius kvapus, tokius kaip tabako dūmai, prakaitas ar šlapimas. CarpetPro Kilimų valiklis RM 764 OA idealiai tinka valymo kompanijoms, atliekančioms valymo darbus Puzzi plaunančiais siurbliais ar kilimų valymo įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|9,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,8
Pritaikymo sritys
- Automobilių paruošimui
- Tekstiliniai paviršiai