„CarpetPro“ kondicionierius RM 763, 1l
Neutralizuojantis, greitai džiūstantis skalavimo skystis, skirtas kilimams, sintetiniams ir natūraliems tekstilės paviršiams. Pašalina nešvarumus ir surfaktantų likučius, atnaujina pluoštus ir atgaivina spalvas.
Kärcher CarpetPro Kondicionierius RM 763 sumažina skalavimo poreikį iki 50 proc., o taip pat greitai, lengvai ir saugiai atnaujina visų tekstilinių grindų dangų pluoštus ir atgaivina spalvas. Naudojamas po giluminio valymo, neutralizuojantis skalavimo skystis, skirtas naudoti 1 žingsnio metodu su Puzzi plaunančiais siurbliais arba kilimų valymo mašinomis (BRC), patikimai pašalina paviršinio aktyvumo medžiagų likučius, taip pat lengvus alyvos, riebalų ir mineralinius nešvarumus. "Woolsafe" sertifikuotas skalavimo skystis turi patikimą neutralizuojamąjį poveikį tiek sintetiniams, tiek natūraliems šarmams jautriems kilimų pluoštams, pagamintiems iš tokių medžiagų kaip vilna. Dėl nedidelio skalavimo poreikio ir greito džiūvimo savybių "CarpetPro Kondicionierius RM 763" žymiai pagreitina džiūvimo laiką, o tai reiškia, kad po valymo paviršius galima greičiau vėl naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|12
|pH
|3,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|75 x 75 x 270
Produktas
- Sutrumpina skalavimo laiką per pusę
- Trumpesnis džiūvimo laikas.
- Paviršiai greitai nudžiūsta
- Spalvos ir medžiagos lieka nepažeisti
- Šarmams jautrūs pluoštai, tokie kaip vilna, neutralizuojami
- Malonus, gaivus aromatas
- Švelnus paviršiams
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pritaikymo sritys
- Tekstiliniai paviršiai