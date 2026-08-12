CarpetPro natūralus valiklis iCapsol RM 764N OA, 10l
Natūralus giluminis valiklis kilimams ir apmušalams, pagamintiems tiek iš natūralaus, tiek iš sintetinio pluošto. Su integruota kvapus neutralizuojančia medžiaga ir „iCapsol“ technologija, užtikrinančia lengvą valiklio naudojimą be skalavimo.
Skystas giluminis valiklis pašalina alyvos, riebalų ir mineralinių medžiagų dėmes nuo kilimų ir minkštų baldų, pagamintų tiek iš sintetinių, tiek iš natūralių pluoštų, taip pat veiksmingai, kaip ir įprastiniai plovikliai. Jį galima naudoti kartu su plaunančiais siurbliais, pavyzdžiui, „Puzzi“, ir kilimų valymo mašinomis (BRC). Dėl „iCapsol“ technologijos nešvarumai yra apgaubiami, džiūstant kristalizuojasi ir po to gali būti tiesiog išsiurbti. Nebereikia skalauti, todėl taupomas laikas ir sumažėja drėgmės kiekis. Kilimai greičiau išdžiūsta ir ant jų galima greičiau vaikščioti. „WoolSafe“ sertifikatas patvirtina, kad valiklis tinka valyti švelniems natūraliems pluoštams, tokiems kaip gryna nauja vilna ir avies vilna. Integruota kvapų sugėrimo medžiaga pašalina nemalonius kvapus ir suteikia tekstilei gaivų aromatą. Daugiau nei 99 proc. natūralaus „iCapsol RM 764N OA“ valiklio sudaro natūralios kilmės sudedamosios dalys su aktyviosiomis paviršiaus medžiagomis, išgautomis iš kviečių sėlenų ir kukurūzų, kurie gaunami iš maisto pramonės atliekų. Valiklio sudėtyje nėra mineralinių alyvų, mikroplastikų, dažiklių, silikoninės alyvos ir fosfatų. Šis natūralus valiklis taip pat nėra pavojing
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,6
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Automobilių paruošimui
- Tekstiliniai paviršiai