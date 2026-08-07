CarpetPro Valiklis iCapsol RM 768, 10l

Galingas sausų putų CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA su kvapų pašalinimo priemone. Naudojant kapsuliavimo technologiją: purvas surenkamas į kapsulę ir išsiurbiamas, sekančio valymo metu.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 8,5
Svoris (su pakuote) (kg) 10,9
Produktas
  • Su integruotu kvapų šalinimo priemone. Efektyviai pašalina nemalonius kvapus, tokius kaip prakaitas, šlapimas, nikotinas ir kt.
  • Išdžiūsta per itin trumpą laiką (tik 20-120 minučių)
  • iCapsol technologija: nereikia nuskalauti, tad valomi paviršiai netrukus tampa sausi
  • Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
  • Itin tinkamas naudoti kartu su kilimų valymo įrenginiais, turinčiais šepetį ar padą
  • Švelnus paviršiams
  • Sudėtyje nėra jokių balinamųjų medžiagų
  • Užtikrina grindų švarą
  • Malonus, gaivus aromatas
CarpetPro Valiklis iCapsol RM 768, 10l
CarpetPro Valiklis iCapsol RM 768, 10l
CarpetPro Valiklis iCapsol RM 768, 10l
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • H315 Dirgina odą.
  • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
  • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
  • P302 + P352b PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Tekstiliniai paviršiai
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