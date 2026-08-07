CarpetPro Valiklis iCapsol RM 768, 10l
Galingas sausų putų CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA su kvapų pašalinimo priemone. Naudojant kapsuliavimo technologiją: purvas surenkamas į kapsulę ir išsiurbiamas, sekančio valymo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|8,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,9
Produktas
- Su integruotu kvapų šalinimo priemone. Efektyviai pašalina nemalonius kvapus, tokius kaip prakaitas, šlapimas, nikotinas ir kt.
- Išdžiūsta per itin trumpą laiką (tik 20-120 minučių)
- iCapsol technologija: nereikia nuskalauti, tad valomi paviršiai netrukus tampa sausi
- Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Itin tinkamas naudoti kartu su kilimų valymo įrenginiais, turinčiais šepetį ar padą
- Švelnus paviršiams
- Sudėtyje nėra jokių balinamųjų medžiagų
- Užtikrina grindų švarą
- Malonus, gaivus aromatas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- H315 Dirgina odą.
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
- P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
- P302 + P352b PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
Pritaikymo sritys
- Tekstiliniai paviršiai