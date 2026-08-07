CarpetPro Valymo milteliai iCapsol RM 760 OA, 0.8kg
Giluminio valymo milteliai, skirti purškiamam visų tekstilinių grindų dangų (įskaitant vilnos pluoštą) valymui. Dėl naujoviškos "iCapsol" technologijos nereikia skalauti. Su kvapų neutralizavimo technologija.
Mūsų "CarpetPro Valymo milteliai iCapsol RM 760 OA suformuluoti taip, kad taupytant laiką mechaniškai giliai valytų kilimus vienu žingsniu ir nereikėtų jų skalauti. Šiuos valymo miltelius su naujoviška "iCapsol" technologija galima naudoti su mūsų "Puzzi" plaunančiais siurbliais ir kilimų valymo mašinomis BRC. Išpurškus ant tekstilinių grindų dangų, nešvarumai tiesiog uždaromi į kapsulę, o džiūdami kristalizuojasi, todėl juos galima tiesiog išsiurbti dulkių siurbliu be jokio skalavimo. Taip užtikrinamas labai trumpas džiūvimo laikas, todėl galima greitai vėl vaikščioti kilimu. Patikimai pašalinami net stiprūs tepalo, riebalų ir mineraliniai nešvarumai, o kvapų neutralizavimo technologija veiksmingai pašalina nemalonius kvapus, pavyzdžiui, tabako dūmų, šlapimo ar prakaito. Šis giluminis valiklis be fosfatų yra sertifikuotas "Woolsafe", todėl gali būti naudojamas ne tik sintetiniams pluoštams, bet ir natūraliems vilnos pluoštams valyti. Dėl miltelių formulės su juo paprasta ir saugu dirbti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (kg)
|0,8
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|4
|pH
|9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
Produktas
- Efektyvi giluminio valymo priemonė, skirta tekstilės paviršių ir minkštų baldų valymui
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- iCapsol technologija: nereikia nuskalauti, tad valomi paviršiai netrukus tampa sausi
- Švelnus paviršiams
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Su integruotu kvapų šalinimo priemone. Efektyviai pašalina nemalonius kvapus, tokius kaip prakaitas, šlapimas, nikotinas ir kt.
- Trumpesnis džiūvimo laikas.
- Užtikrina grindų švarą
- Sudėtyje nėra jokių balinamųjų medžiagų
- Malonus, gaivus aromatas
- WoolSafe sertifikuota valymo koncentracijai
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
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Pritaikymo sritys
- Automobilių paruošimui
- Tekstiliniai paviršiai