Miltelių pagrindo valymo priemonė, 0.8kg
Giluminio valymo milteliai skirti plaunantiems siurbliams. Pašalina net stiprius tepalo, riebalų ir mineralinius nešvarumus nuo tekstilinių grindų dangų ir palieka malonų, gaivų kvapą.
CarpetPro Valymo milteliai RM 760 Classic pastatų priežiūros profesionalams siūlo išbandytus giluminio valymo miltelius, skirtus dviejų etapų valymui. Jį galima naudoti su mūsų "Puzzi" plaunančiais siurbliais, taip pat su mūsų kilimų valymo mašinomis, kad būtų pasiekti įspūdingi valymo rezultatai. "CarpetPro Valymo milteliai RM 760 Classic" patikimai pašalina visus tepalo, riebalų ir mineralinius nešvarumus nuo kilimų ir kitų tekstilinių grindų dangų. Dėl miltelių sudėties su juo lengva ir saugu dirbti, tiksliai dozuoti, be to, jie apsaugo nuo greito pakartotinio užteršimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (kg)
|0,8
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|4
|pH
|8,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
Pritaikymo sritys
- Automobilių paruošimui
- Tekstiliniai paviršiai