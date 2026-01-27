Universalus dėmių valiklis RM 769, 500ml
Universalus dėmių valiklis, skirtas sunkiems vandenyje netirpstantiems nešvarumams šalinti nuo visų tirpikliams atsparių tekstilės bei kitų paviršių.
Universalus ir netoksiškas dėmių valiklis RM 769. Tirpiklio pagrindu pagamintas dėmių valiklis tinka dėmėms valyti ant visų tekstilinių grindų dangų ir apmušalų, taip pat tarpiniam ir giluminiam kietų paviršių, atsparių tirpikliams, tokių kaip durys, stalai ir kiti įrenginiai, valymui. Galingas ir itin greitai veikiantis dėmių valiklis patikimai pašalina įsisenėjusias, vandenyje netirpias dėmes, pavyzdžiui, alyvos, dervos, batų tepalo, klijų ar rašalo, ir stebina labai gerais valymo rezultatais bei dideliu naudotojo saugumu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|500
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
Pritaikymo sritys
- Automobilių paruošimui
- Tekstilinių paviršių valymui