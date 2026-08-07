Universalus valiklis be surfaktantų RM 770, 1l
Galingas universalus valiklis, skirtas visoms tekstilės medžiagoms, elastingoms ir kietoms grindų dangoms, taip pat luboms ir sienoms. Pašalina įsisenėjusias tepalų, riebalų ir nikotino dėmes. Suteikia ilgalaikę apsaugą nuo nešvarumų ir dėmių.
Kärcher universalus valiklis RM 770 dėl savo universalumo ir valymo galios jis yra idealus pasirinkimas profesionaliam visų tekstilinių, elastingų ir kietų grindų dangų valymui. Pakankamai galingas, kad pašalintų tepalo, riebalų ir mineralinių medžiagų nešvarumus, o jo sudėtis be paviršinio aktyvumo medžiagų veiksmingai sumažina pakartotinį tekstilės paviršių ir mikroporėtų akmens bei keraminių plytelių užterštumą. Valiklis be tirpiklių ir fermentų gali būti naudojamas su mūsų plaunančiais siurbliais Puzzi, kilimų valymo mašinomis, grindų valymo įrenginias ir net rankinio valymo metu. Dėl jo mažai putojančių savybių ypač efektyviai išnaudojamas įrenginių nešvaraus vandens surinkimo talpų tūris. Valymo kompanijoms taip pat užtikrinamas ypač aukštas darbuotojų saugumo lygis, nes paviršinio aktyvumo medžiagų neturintis universalus valiklis RM 770 yra visiškai netoksiškas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|12
|pH
|9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
Produktas
- Veiksmingas, universalus valiklis be tensidų, skirtas tarpiniam valymui
- Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Tinkamas visiems tekstilės paviršiams, elastingoms ir kietoms grindų dangoms, o taip pat luboms ir sienoms.
- Apsaugo nuo purvo
- Be tensidų, tirpiklių ir fermentų
- Negausiai putoja
- Švelnus paviršiams
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Automobilių paruošimui
- Tekstiliniai paviršiai
- Paviršių valymui
- Grindų valymas