SurfacePro Stiklo ploviklis CA 40 R eco!perform, 0.5l
Paruoštas naudoti, alkoholio pagrindu pagamintas stiklo ploviklis greitai džiūsta ir nepalieka dryžių. Taip pat tinka švelniai valyti plastikinius paviršius. Turi ES ECO ženklo sertifikatą.
Netoksiškas, sertifikuotas ES ekologiniu ženklu ir apdovanotas Austrijos ekologiniu ženklu, mūsų SurfacePro Stiklo ploviklis CA 40 R eco!perform be vargo suderina didelę valymo galią su ekologiškumu ir naudotojo saugumu. Patogiai paruoštas naudoti rankiniam valymui purškimo būdu, alkoholio pagrindu pagamintas ploviklis idealiai tinka ne tik stikliniams paviršiams, pavyzdžiui, langams ar veidrodžiams, bet ir plastikiniams paviršiams valyti. Patikimai pašalinami pirštų atspaudai, riebalai ir dulkės, taip pat išmetamųjų dujų sukelti nešvarumai. Net blizgantys paviršiai išdžiūsta greitai ir be dryžių, po savęs palikdami tik malonų citrusinių vaisių kvapą. Daugiau nebereikia gaišti laiko poliruojant. SurfacePro Stiklų ploviklį CA 40 R eco!perform galima įsigyti kelių dydžių pakuotėse. 0,5 l talpos daugkartinio naudojimo buteliuką galima pripildyti pakartotinai ir jis papildomai tinka naudoti su aukštos kokybės Kärcher 2-in-1 putų purškimo galvute.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|0,5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|12
|pH
|7
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|65 x 65 x 223
Produktas
- Naudojimui paruoštas stiklo valiklis
- Pašalina pirštų antspaudus, dulkes, riebalus ir purvą, susikaupusį dėl išmetamųjų medžiagų
- Veiksmingai valo stiklinius bei plastikinius paviršius
- Nepalieka jokių žymių net ir ant blizgių paviršių
- Lengvas, ergonomiškas 500 ml talpos purkštuvas su purškimo galvute
- Profesionalus daugkartinio naudojimo purkštuvas - mažiau atliekų
- Malonaus ir gaivaus citrusinio aromato
- Turi Europos ekologinį ženklą (ES ekologinis ženklas)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
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Pritaikymo sritys
- Stiklų valymas