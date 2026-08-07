SanitPro CA 10 C WC ir giluminis valiklis eco!perform, 5l
ES ekologinio ženklo sertifikuota, paruošta naudoti tualetų valymo priemonė, kurios klampi gelio formulė labai gerai sukimba su tualetų ir pisuarų paviršiumi.
Dėl savo klampios konsistencijos Kärcher „SanitPro CA 10 C eco!perform“ tualetų ir grindų valiklis puikiai prilimpa ir prie vertikalių klozetų ir pisuarų paviršių, užtikrindamas ilgesnį sąlyčio laiką ir geresnius valymo rezultatus. Valymo koncentratas naudojamas tik rankiniam tualetų ir pisuarų valymui, praskiestas ant grindų ir paviršių. Funkcinis dangtelis palengvina naudojimą, valomąją funkciją atliekanti citrinų rūgštis yra labai veiksminga ir suteikia malonų citrusinių vaisių kvapą. Jis greitai ir patikimai pašalina mineralinius nešvarumus, tokius kaip kalkių nuosėdos, kalkių muilas, šlapimo nuosėdos ir tipiškus organinius nešvarumus tualetuose, taip pat riebalų ir muilo likučius, be to, dėl savo tvarios sudėties yra labai ekologiškas. „SanitPro CA 10 C eco!perform“ klozetų ir pagrindinių unitazų valiklis yra sertifikuotas pagal griežtus ES ekologinio ženklo reikalavimus ir jam suteiktas Austrijos ekologinis ženklas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|2
|pH
|2
|Svoris (kg)
|5,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
Produktas
- Stiprus sanitarinis giluminis valymas
- Pašalina įsisenėjusias kalkių ir šlapimo nuosėdas, muilo likučius, riebalų ir pėdų žymes.
- Su gelio formule, kad geriau priliptų prie vertikalių paviršių
- Išvalyti paviršiai džiūna be dryžių
- Švelnus paviršiams
- Malonus, gaivus aromatas
- Turi Europos ekologinį ženklą (ES ekologinis ženklas)
- Lengvas valymas Palengvina valymą
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
- Sanitarinėms vietoms