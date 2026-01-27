SanitPro kasdienis valiklis CA 20 C eco!perform, 1l
Ypač aukštos koncentracijos sanitarinis valiklis kasdieniam rankiniam valymui. Inovatyvi rūgščių kombinacija leidžia lengvai pašalinti mineralinius nešvarumus. Priemonei suteiktas ES „Ecolabel“ sertifikatas.
Kärcher aplinkai nekenksmingas, bet ypač ekonomiškas ir galingas SanitPro kasdienis valiklis CA 20 C eco!perform pasižymi maloniai gaiviu citrusinių vaisių kvapu. Šis didelės koncentracijos valiklis rankiniam paviršių ir grindų valymui (drėgnam valymui purškimo ir putų metodu, drėgnam valymui naudojant kibirą arba pirminiam impregnavimui) stebina maksimaliu valymo efektyvumu naudojant ant keraminių, nerūdijančio plieno, chromuotų, stiklinių ir plastikinių paviršių sanitarinėse patalpose. Dėl novatoriško citrinų rūgšties ir metansulfoninės rūgšties derinio ploviklis lengvai, greitai ir švelniai pašalina kalkių ir kalkinio muilo likučius, šlapimo nuosėdas ir net lengvus nešvarumus, susidariusius dėl muilo likučių ir organinių medžiagų. „SanitPro CA 20 C eco!perform“ valiklyje, kuris yra sertifikuotas pagal ES „Ecolabel“ kriterijus ir nusipelnė Austrijos Respublikos „Ecolabel“ ženklo, dera aplinką tausojančios tvarumo savybės ir maksimalus valymo efektyvumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|12
|pH
|2,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
Pritaikymo sritys
- Sanitarinėms vietoms