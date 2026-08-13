SanitPro kasdienis valiklis CA 20 R eco!perform, 0.5l
Paruoštas naudoti sanitarinis valiklis, išsiskiriantis savo inovatyviu rūgščių deriniu. Ypač veiksmingas, tačiau nekenksmingas aplinkai. Priemonei suteiktas ES „Ecolabel“ sertifikatas.
Dėl novatoriško ir aplinkai nekenksmingo metansulfoninės rūgšties ir citrinų rūgšties derinio paruoštas naudoti Kärcher SanitPro kasdienis valiklis CA 20 R eco!perform yra idealus pasirinkimas greitam ir kruopščiam sanitarinių patalpų valymui. Ekologiškas ploviklis, kuriam suteiktas ES ir Austrijos „Ecolabel“ ženklas, lengvai pašalina kalkių likučius, kalkinį muilą ir šlapimo nuosėdas, taip pat lengvus nešvarumus, atsiradusius dėl muilo likučių ir organinių medžiagų. Šiuo paruoštu naudoti sanitariniu valikliu valyti labai paprasta. Jis sukurtas rankiniam drėgnam valymui purškimo būdu, veikia švelniai, bei kruopščiai, ir tinka visiems įprastiems keraminiams, nerūdijančio plieno, chromuotiems, stikliniams ir plastikiniams paviršiams. Greitai džiūsta, nepalieka dryžių ir skleidžia malonų, gaivų citrusinių vaisių aromatą. „SanitPro CA 20 R eco!perform“ galima įsigyti ir praktiškame daugkartinio naudojimo 0,5 litro butelyje, kurį taip pat galima naudoti su aukštos kokybės daugkartinio naudojimo „du viename“ (2-in-1) „Kärcher“ putų purkštuku.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|0,5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|12
|pH
|2
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|302 x 187 x 244
Produktas
- Paruoštas naudoti kasdienis sanitarinis valiklis
- Pašalina kalkių, muilo ir šlapimo dėmes, taip pat kitus sanitarinėms patalpoms būdingus nešvarumus.
- Veiksmingas valymas
- Išvalyti paviršiai džiūna be dryžių
- Lengvas valymas Palengvina valymą
- Lengvas, ergonomiškas 500 ml purkštukas su profesionaliu purkštuvu ir putų antgaliu
- Profesionalus daugkartinio naudojimo purkštuvas - mažiau atliekų
- Malonus, gaivus aromatas
- Turi Europos ekologinį ženklą (ES ekologinis ženklas)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H315 Dirgina odą.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P280a Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą / veido apsaugą.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P362 + P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
- P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
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Pritaikymo sritys
- Sanitarinėms vietoms