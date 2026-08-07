Talpos / cisternos
Profesionaliam rezervuarų, auto cisternų ar kitų konteinerių valymui galioja specialūs reikalavimai. Nauja Kärcher TankPro produktų gama, kuri preciziškai suderinta su talpų vidaus valymo technologijomis, tai puikus pasirinkimas atitinkantis valymo reikalavimus. Nėra nieko neįmanoma - TankPro gamos produktai gali būti puikiai pritaikomi specifiniams individualiems mūsų klientų poreikiams ir reikalavimams. Visi produktai yra aukštos koncentracijos, todėl itin ekonomiški ir efektyvūs. Mes pilnai suprantame savo atsakomybę prieš žmones, gamtą ir įrenginius, todėl nenaudojame jokių medžiagų, kurios yra kenksmingos gamtai ir sveikatai, tuo pačiu išlaikydami aukščiausią produktų kokybę.
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