TankPro Polimerinis valiklis RM 880, 20l
Šarminis (ph 14) koncentratas rezervuarų vidaus valymui. Idealiai tinka polimerų dispersijoms, lateksui, gumai ar net miltams šalinti. Mažai putojantis ir švelnus.
Kärcher šarminis (ph 14) ir mažai putojantis "TankPro" valiklis "Polymer RM 880", skirtas naudoti su rankinio purškimo įrenginiais, aukšto slėgio valymo įrenginiais ar valymo stotyse, skirtose cisternų vidaus valymui logistikos, chemijos ir maisto pramonėje. Galingas koncentratas stipriai ir efektyviai pašalina prilipusią polimerų dispersiją ir lateksą - dėl korozijos inhibitorių jis yra labai švelnus medžiagoms, net nerūdijančiam plienui ir aliuminio paviršiams. Be kvapiųjų medžiagų ir dažiklių, iki 90 °C temperatūros stabilus "TankPro" valiklis RM 880 yra idealus pasirinkimas kruopščiam cisternų, siloso konteinerių ir ISO konteinerių vidaus ir išorės valymui, taip pat tinka naudoti su maistu besiliečiantiems paviršiams valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|14
|Svoris (kg)
|21,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 237 x 430
Produktas
- Galingas šarminis valiklis, skirtas talpų vidaus valymo sistemoms
- Veiksmingai pašalina prilipusias polimerų dispersijos ir latekso likučius
- Su korozijos inhibitoriais švelniam nerūdijančio plieno ir aliuminio valymui
- Be dažiklių ir kvėpalų
- Naudojamas sąlytį su maistu turintiems paviršiams valyti
- Termiškai stabilus naudojant iki 90 ° C
- Mažina putojimą
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
- Tanklaivis
- Siloso konteineris
- Vidutinis masinis konteineris (IBC)
- ISO konteineris