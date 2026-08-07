TankPro Valymo priemonė, alkaline RM 875, 20l
Šarminis cisternų vidaus valymo įrenginys, skirtas kruopščiai pašalinti alyvos ir riebalų teršalus cisternose, bokštuose, konteineriuose ir kitur. Mažiau putų, galingas ir švelnus valymas.
Šarminis (ph 13) ir mažai putojantis Kärcher "TankPro" valiklis RM 875, skirtas naudoti su rankinio purškimo įrenginiais, aukšto slėgio valymo įrenginiais ir valymo stotyse, skirtose cisternų vidaus valymui logistikos, chemijos ir maisto pramonėje. Valymo priemonė veiksmingai pašalina maisto likučius, tokius kaip cukrus, kiaušinio trynys, aliejus, riebalai ar šokoladas - dėl korozijos inhibitorių jis yra labai švelnus medžiagoms, net nerūdijančiam plienui ir aliuminio paviršiams. Be kvapiklių ir dažiklių, iki 90 °C temperatūros stabilus "TankPro" valiklis RM 875 yra idealus pasirinkimas kruopščiam cisternų, siloso konteinerių ir ISO konteinerių vidaus ir išorės valymui, taip pat tinka su maistu turintiems kontaktą paviršiams valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13
|Svoris (su pakuote) (kg)
|23,4
Produktas
- Galingas šarminis valiklis, skirtas talpų vidaus valymo sistemoms
- Aktyvus nešvarumų valiklis efektyviam maisto likučių pašalinimui
- Veiksmingai pašalina maisto likučius, tokius kaip cukrus, kiaušinio trynys, aliejus, riebalai, šokoladas
- Su korozijos inhibitoriais švelniam nerūdijančio plieno ir aliuminio valymui
- Be dažiklių ir kvėpalų
- Naudojamas sąlytį su maistu turintiems paviršiams valyti
- Termiškai stabilus naudojant iki 90 ° C
- Mažina putojimą
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
- Tanklaivis
- Siloso konteineris
- Vidutinis masinis konteineris (IBC)
- ISO konteineris