TankPro Valymo priemonė, rūgštinė RM 870, 20l
Rūgštinis rezervuarų vidaus valiklis, skirtas rezervuarų, bokštų ir talpyklų vidaus ir išorės valymui. Švelniai pašalina net ir dideles kalkių nuosėdas, rūdis, statybines medžiagas ir maisto likučius.
Kärcher rūgštinis (ph 0) ir mažai putojantis "TankPro" valiklis RM 870, skirtas naudoti su rankinio purškimo įrenginiais, aukšto slėgio valymo įrenginiais ir valymo stotyse, skirtose cisternų vidaus valymui logistikos, chemijos ir maisto pramonėje. Ši galinga valymo priemonė stipriai ir efektyviai šalina mineralines nuosėdas, tokias kaip kalkės, cementas, rūdys ir druskos - dėl korozijos inhibitorių jis yra labai švelnus medžiagoms, net nerūdijančiam plienui ir aliuminio paviršiams. Be kvapiųjų medžiagų ir dažiklių, iki 80 °C temperatūros stabilus "TankPro" valiklis RM 870 yra idealus pasirinkimas kruopščiam cisternų, siloso konteinerių ir ISO konteinerių vidaus ir išorės valymui, taip pat tinka naudoti su maistu besiliečiantiems paviršiams valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|26,2
Produktas
- Aukštos kokybės rūgštinis valiklis, skirtas talpų vidaus valymo sistemoms
- Aktyvus nešvarumų valiklis efektyviai pašalina mineralinius nešvarumus
- Veiksmingai pašalina mineralinius nešvarumus, tokius kaip kalkės, cementas, rūdys, druskos
- Su korozijos inhibitoriais švelniam nerūdijančio plieno ir aliuminio valymui
- Be dažiklių ir kvėpalų
- Naudojamas sąlytį su maistu turintiems paviršiams valyti
- Termiškai stabilus naudojant iki 80 ° C
- Mažina putojimą
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- Sudėtyje yra but-2-in-1,4-diolis. Gali sukelti alerginę reakciją.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
- Tanklaivis
- Siloso konteineris
- Vidutinis masinis konteineris (IBC)
- ISO konteineris