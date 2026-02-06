Plovimo įrenginys KIRA BR 200
KIRA BR 200 profesionalus valymo robotas efektyviai valo didelius plotus. Jis išmanus, veiksmingas ir galingas, tinkamas naudoti įvairiausiems darbams, o jo cilindriniai šepečiai idealiai tinka tekstūruotoms ir nelygioms grindims.
KIRA BR 200 įrenginyje pažangios technologijos dera su puikiu našumu. Dėl didelio darbinio pločio ir didelio važiavimo greičio jis efektyviai ir kruopščiai išvalys net tekstūruotas ir nelygias grindis. Įrenginys atlieka pirminį šlavimą ir plauna vienu metu dėl laiką taupančios cilindrinių šepečių technologijos. Šoninis šepetys užtikrina idealią švarą iki pat pakraščių. Galinga kelių jutiklių sistema, užtikrinanti 360 ° matomumą iš visų pusių, patikimai atpažįsta kliūtis, iškyšas ir stiklinius paviršius, kad navigacija būtų saugi. Papildomai galima įsigyti aptarnavimo stotelę, kuri užtikrina maksimalų autonomiškumą, nes automatizuoja švaraus vandens pripylimo, nešvaraus vandens išpylimo ir akumuliatoriaus įkrovimo procesus. Kalendoriaus funkcija suteikia lankstumą ir lengvai pritaikomą būdą iš anksto planuoti valymo darbus. KIRA BR 200 profesionalus valymo robotas gali veikti visiškai autonomiškai, tačiau prireikus gali būti valdomas ir rankiniu būdu, iš operatoriaus vietos. Jis visada sujungtas su tinklu per „KIRA Equipment Manager“ ir „KIRA Robots“ programėlę ir gali būti lengvai integruojamas į jau egzistuojančius procesus.
Savybės ir privalumai
aptarnavimo stotelė (pasirenkama)Įgalina pilnai autonominį veikimą Robotai gali autonomiškai papildyti išteklius (papildyti švarų vandenį, išpilti nešvarų vandenį, išskalauti baką, įkrauti akumuliatorių). pasirenkamas priedas, robotas gali būti naudojamas ir be aptarnavimo stotelės.
Kliūčių atpažinimo įrenginysPatikimai aptinka nežinomas kliūtis. Savarankiškai planuoja alternatyvius maršrutus. Autonominiai vairavimo manevrai pagal poreikį.
Sujungimas su infrastruktūraKIRA BR 200 galima sklandžiai integruoti į esamas infrastruktūras. Roletų valdymo ir VDA 5050 jungtys suteikia efektyvaus ir lankstaus sujungimo su kitomis sistemomis ir įrenginiais galimybę, taip užtikrinant aukštą automatizavimo ir procesų optimizavimo lygį.
Paprasta naudoti
- Aiškus išdėstymas ir saugus visų prietaiso funkcijų valdymas jutikliniame ekrane.
- Išsamūs nurodymai naudotojui, kad valdymas būtų paprastas ir intuityvus.
- Lengvas roboto nustatymas ir paprastas naudojimas net neturint specialių žinių.
Cilindrinių šepečių technologija
- Dėl didelio cilindrinių šepečių su savaiminio išsivalymo funkcija kontaktinio slėgio idealiai tinka itin nešvariems paviršiams valyti.
- Mažas vandens suvartojimas.
- Pirminis šlavimas ir plovimas vienu žingsniu.
Integruotas šoninis šepetys
- Leidžia kruopščiai išvalyti net visus kampus.
- Perkelia nešvarumus tiesiai į valymo įrenginį.
- Iki minimumo sumažina tikimybę, kad reikės valyti iš naujo rankiniu būdu.
Patikima navigacija dėl kelių jutiklių sistemos
- Galingi jutikliai ir 360 ° matomumas iš visų pusių.
- Patikimas iškyšų ir stiklo aptikimas.
- Jutikliais vykdomas pakraščių stebėjimas.
Saugumo sertifikatas
- Saugus ir bekontaktis kliūčių, kritimų ir žmonių aptikimas.
- Saugos sertifikatas pagal CSA_22.2 Nr. 336-17 ir IEC 63327.
- Tinka naudoti didelio intensyvumo zonose.
Plačios pritaikymo galimybės
- Galima naudoti autonomiškai arba valdyti rankiniu būdu.
- Galimybė valyti atskiras nešvarias vietas rankiniu būdu.
- Galima sukurti kelis naudotojų profilis ir nustatyti jiems atskirus leidimų lygius.
Jungiamumas
- Tiesioginė prieiga prie „KIRA Equipment Manager“ ir „KIRA Robots“ programėlės.
- Siunčia pranešimus ir būsenos žinutes į mobiliuosius įrenginius.
- Pateikia valymo ataskaitas, informaciją apie įrenginio būseną, gedimus ir kt.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Vardinė imamoji galia (W)
|2250
|Traukos variklio galia (W)
|1300
|Turbinos galia (W)
|552
|Šepečio varikio galia (W)
|1500
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|850
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|215
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|380 - 950
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|1100
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|200 / 220
|Valymo priemonės talpa (l)
|10
|Purvo surinkimo skyriaus talpa (l)
|9
|Teorinis ploto našumas, autonominis (m²/h)
|max. 4590
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|7143
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Akumuliatorių skaičius
|4
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatoriaus įtampa / talpa (V/Ah)
|24 / 320
|Veikimo laikas (h)
|approx. 4
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 4,7
|Autonominio veikimo greitis (km/h)
|max. 5,4
|Garso lygis (dB(A))
|64,5
|Apsisukimo praėjimuose plotis autonominio veikimo režimu (m)
|2,8
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 6
|Gabaritinis plotis autonominio veikimo režimu (mm)
|max. 1350
|Svoris (be priedų) (kg)
|630
|Svoris (su priedais) (kg)
|630
|Svoris (su pakuote) (kg)
|632,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Komplektacija
- Akumuliatorius ir įkroviklis
- Į komplektą įeina valytuvas
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Šoninis šepetys
- Mirksintis švyturėlis
Įranga
- Akumuliatorius
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- DOSE sistema
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Didelis aukštos raiškos jutiklinis ekranas
- Suderinamas su aptarnavimo stotele
- Paruošta roletų valdymo sistema
- Autonominis valymas
- Automatinis pirminis šlavimas
- Su rankinio vairavimo režimu
- Lengvas ir intuityvus nustatymas nereikalaujantis specialių žinių
- Aukštos kokybės jutikliai
- Kliūčių ir susidūrimų pavojaus atpažinimas
- Savarankiškas kliūčių išvengimas
- Sertifikuotas saugumas visuomeninėms patalpoms
- Valymo ataskaitų rengimas
- Pranešimai mobiliuosiuose įrenginiuose
- Planavimo funkcija
- Automatinis užpildymas
- Spalvotos lemputės, informuojančios apie roboto elgseną ir veikimo būseną
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Su mokymo režimu (mokyti ir kartoti)
- Šepečio tipas: Apvalus šepetys
- Reguliuojamas slėgis
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
- Žemo slėgio jutiklis, skirtas užsikimšimams aptikti
- Tuščios valymo priemonės talpyklos aptikimas
- valdymas naudojant programėlę
- Ryšio sąsaja: VDA 5050
- Valymo priemonės dozavimo mazgas
Videos
Pritaikymo sritys
- Dideli plotai su tekstūruotomis ir nelygiomis grindimis
- Didelėms atviroms erdvėms ir atitvertoms teritorijoms
- Tinka naudoti visuomeninės paskirties patalpose
- Idealiai tinka oro uostams, geležinkelio stotims, gamybos cechams, logistikos centrams, parodų centrams, konferencijų salėms, koncertų salėms ir daugeliui kitų patalpų
- Galima naudoti transporto, gamybinių patalpų ir pastatų valymui