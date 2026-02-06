Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap Te L
Puikiai tinka prekybininkams: NT 22/1 Ap sauso/drėgno valymo siurblys su matinimo lizdu (su automatine paleidimo funkcija), didele siurbimo galia ir pusiau automatine valymo sistema. Kompaktiškas, lengvas, pradinio lygio įrenginys.
Prekybininkai tikrai įvertins šį mažą galiūną. Mūsų NT 22/1 Te sauso/drėgno valymo siurblys turi maitinimo lizdą su automatine paleidimo funkcija elektros įrenginiams, yra labai lengvas, todėl jį patogu transportuoti, o dėl savo didelės siurbimo galios jis puikiai susitvarko su nesudėtingomis ar vidutinio sunkumo valymo užduotimis. Nesvarbu ar tai dulkės, dideli nešvarumai ar skysčiai. Pusiau automatinės filtro valymo sistemos ir drėgmei atsparaus PES filtro dėka, juo galima patikimai ir kokybiškai atlikti valymo darbus. Siurbimo žarnos jungtis tiesiogiai pritvirtinta prie įrenginio galvutės, kas leidžia maksimaliai išnaudoti konteinerio talpą. Lengvai valdomas ir universalus NT 22/1 Ap Te yra idealus pagalbininkas atliekant montavimo ar remonto darbus, valant pastatus ir naudojant jį kitiems komercinės paskirties darbams.
Savybės ir privalumai
Lengvas ir kompaktiškas.Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Pusiau automatinis filtro valymas ApOptimalus filtro valymo efektyvumas vienu mygtuko paspaudimu. Užtikrina nuolatinį aukštą filtro našumą ir siurbimo galią. Laiką taupantis dizainas ir ilgesnis filtro tarnavimo laikas.
Drėgmei atsparus PES filtras.Lengvas perjungimas tarp drėgno ir sauso valymo. Prieš naudojant PES kasetinio filtro nereikia džiovinti. Tvarumas: PES kasetinis filtras yra plaunamas.
Rozetė elektros įrankiams (su automatiniu paleidimu)
- Elektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio
- Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos
- Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai
Adapteris elektriniams įrankiams
- Suteikia galimybę gręžti, pjauti ar šlifuoti elektriniais įrankiais be dulkių.
- Tiekiamas su guminiu tvirtinimu ir sukamuoju žiedu oro srautui pasirinkti.
- Sukamasis žiedas siurbimo galiai reguliuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|72
|Vakuumas (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteinerio talpa (l)
|22
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1300
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|6
|Garso lygis (dB(A))
|72
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 370 x 480
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: PES
- Jungtis elektros įrankiams
Įranga
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Idealus prietaisas nedidelėms ar vidutinio sunkumo komercinėms valymo užduotims atlikti.
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
