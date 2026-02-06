Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 20/1 Me Classic Edition

Tvirtas, kompaktiškas sauso/drėgno valymo siurblys NT 20/1 Me Classic su 20 litrų konteineriu patikimai valo bet kokį purvą.

NT 20/1 Me Classic yra tvirtas, kompaktiškas sauso/drėgno valymo siurblys iš NT Classic grupės. Įrenginys turi 20 litrų konteinerį ir pasižymi lengvo aptarnavimo koncepcija, mažomis eksploatavimo ir priežiūros išlaidomis bei patikima filtro technologija. Valymo siurblys su galinga 1500 W turbina lengvai pašalina bet kokį purvą. Įrenginys idealiai tinka valyti mažus kiekius skysčių, stambaus purvo bei dulkių.

Savybės ir privalumai
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 20/1 Me Classic Edition: Kompaktiškas, tvirtas ir mobilus
Kompaktiškas, tvirtas ir mobilus
Itin stabilus, lengvai manevruojantis ir patogus transportuoti dėka savo formos ir 4 ratukų. Buferis užtikrina saugią visapusišką dulkių siurblio ir įrangos apsaugą.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 20/1 Me Classic Edition: Puiki siurbimo galia
Puiki siurbimo galia
NT Classic įrenginiai su galinga 1500 W turbina lengvai pašalina bet kokį purvą. Puikiems valymo rezultatams.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 20/1 Me Classic Edition: Aptarnavimas ir komfortas
Aptarnavimas ir komfortas
Sensacingai greitas: lengvo aptarnavimo koncepcija leidžia išimti turbiną vos per 44 sekundes. Greitas turbinos pakeitimas taupo ne tik laiką, bet ir išlaidas.
Efektyvumas kartu su minimalizmu
  • „NT Classic“ vieno variklio įrenginiuose yra išbandyti „Kärcher“ kasečių filtrai.
  • Galimas siurbimas be filtro maišelio.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s) 59
Vakuumas (mbar/kPa) 227 / 22,7
Konteinerio talpa (l) 20
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Nominali galia (W) max. 1500
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Elektros laido ilgis (m) 6,5
Garso lygis (dB(A)) 78
Spalva sidabrinis
Svoris (be priedų) (kg) 7,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 375 x 360 x 520

Komplektacija

  • Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
  • Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
  • Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
  • Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
  • Siurbimo vamzdžių plotis: Plienas
  • Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
  • Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
  • Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
  • Plyšių antgalis
  • Gofruotas filtras: PES
  • Nerūdijančio plieno konteineris
Pritaikymo sritys
  • Skysčių, kieto purvo ir dulkių siurbimui nuo visų kietų paviršių, taip pat ir automobilio vidaus valymui.
Priedai
NT 20/1 Me Classic Edition atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.