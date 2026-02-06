Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 20/1 Me Classic Edition
Tvirtas, kompaktiškas sauso/drėgno valymo siurblys NT 20/1 Me Classic su 20 litrų konteineriu patikimai valo bet kokį purvą.
NT 20/1 Me Classic yra tvirtas, kompaktiškas sauso/drėgno valymo siurblys iš NT Classic grupės. Įrenginys turi 20 litrų konteinerį ir pasižymi lengvo aptarnavimo koncepcija, mažomis eksploatavimo ir priežiūros išlaidomis bei patikima filtro technologija. Valymo siurblys su galinga 1500 W turbina lengvai pašalina bet kokį purvą. Įrenginys idealiai tinka valyti mažus kiekius skysčių, stambaus purvo bei dulkių.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas, tvirtas ir mobilusItin stabilus, lengvai manevruojantis ir patogus transportuoti dėka savo formos ir 4 ratukų. Buferis užtikrina saugią visapusišką dulkių siurblio ir įrangos apsaugą.
Puiki siurbimo galiaNT Classic įrenginiai su galinga 1500 W turbina lengvai pašalina bet kokį purvą. Puikiems valymo rezultatams.
Aptarnavimas ir komfortasSensacingai greitas: lengvo aptarnavimo koncepcija leidžia išimti turbiną vos per 44 sekundes. Greitas turbinos pakeitimas taupo ne tik laiką, bet ir išlaidas.
Efektyvumas kartu su minimalizmu
- „NT Classic“ vieno variklio įrenginiuose yra išbandyti „Kärcher“ kasečių filtrai.
- Galimas siurbimas be filtro maišelio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|59
|Vakuumas (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Konteinerio talpa (l)
|20
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 1500
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|6,5
|Garso lygis (dB(A))
|78
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|375 x 360 x 520
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: PES
- Nerūdijančio plieno konteineris
Pritaikymo sritys
- Skysčių, kieto purvo ir dulkių siurbimui nuo visų kietų paviršių, taip pat ir automobilio vidaus valymui.
Priedai
NT 20/1 Me Classic Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.