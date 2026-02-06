Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 38/1 Me Classic Edition
Nors tvirtas sauso/drėgno valymo siurblys NT 38/1 Me Classic yra nedidelių išmatavimų, jis puikiai susiurbia didelius kiekius bet kokio purvo į 38 litrų konteinerį.
NT38/1 Me Classic sauso/drėgno valymo siurblys lengvai susiurbia didelius kiekius skysčių, dulkių ar stambaus purvo - su galinga 1500 W turbina. Šis kompaktiškas valymo siurblys turi tvirtą 38 litrų konteinerį. NT Classic grupė taip pat pasižymi patikima filtro technologija bei lengvo aptarnavimo koncepcija, kuri mažina eksploatacijos ir priežiūros išlaidas.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas, tvirtas ir mobilusItin stabilus, lengvai manevruojantis ir patogus transportuoti dėka savo formos ir 4 ratukų. Buferis užtikrina saugią visapusišką dulkių siurblio ir įrangos apsaugą.
Puiki siurbimo galiaNT Classic įrenginiai su galinga 1500 W turbina lengvai pašalina bet kokį purvą. Puikiems valymo rezultatams.
Aptarnavimas ir komfortasSensacingai greitas: lengvo aptarnavimo koncepcija leidžia išimti turbiną vos per 44 sekundes. Greitas turbinos pakeitimas taupo ne tik laiką, bet ir išlaidas.
Siurbimas be filtro maišų
- „NT Classic“ vieno variklio įrenginiuose yra išbandyti „Kärcher“ kasečių filtrai.
- Galimas siurbimas be filtro maišelio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|59
|Vakuumas (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Konteinerio talpa (l)
|38
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 1500
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|6,5
|Garso lygis (dB(A))
|78
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|375 x 360 x 735
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: PES
- Nerūdijančio plieno konteineris
Pritaikymo sritys
- Skysčių, kieto purvo ir dulkių siurbimui nuo visų kietų paviršių, taip pat ir automobilio vidaus valymui.
Priedai
NT 38/1 Me Classic Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.