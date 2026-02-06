Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 90/2 Me Classic Edition
Dėl talpaus 90 litrų konteinerio, dviejų variklių sauso/drėgno valymo įrenginys gali siurbti didelius drėgno ir stambaus purvo kiekius. Išskirtinė siurbimo galia, valdymas ir kokybė.
Nesvarbu ar tai būtų dulkės, stambus purvas ar skysčiai, galingąjį NT 90/2 Me Classic su labai dideliu 90 litrų konteineriu dideliam kiekiui bet kokios rūšies purvui, yra lengva valdyti. Aukštos kokybės, tvirtas, dviejų variklių sauso/drėgno valymo siurblys turi standartinę stūmimo rankeną ir labai tvirtą važiuoklę su metaliniais ratukais. Įrenginys taip pat turi labai efektyvų gofruotą filtrą ir praktišką vandens išleidimo žarną.
Savybės ir privalumai
Tvirtas ir lengvai transportuojamas.Itin mobilus ant visų paviršių dėka tvirtos važiuoklės, didelių metalinių ratukų. Standartinė stūmimo rankena užtikrina išskirtinį mobilumą.
Puiki siurbimo galia2 galingos turbinos užtikrina puikią siurbimo galią. Stipri siurbimo galia užtikrina puikius valymo rezultatus ir didžiausią efektyvumą.
Vandens išleidimo žarnaLengvai pasiekiama išleidimo žarna patogiam skysčio išleidimui.
Siurbimas be filtro maišų
- Dviejų variklių „NT Classic“ dulkių siurbliai turi patikrintą „Kärcher“ kasetės filtrą.
- Galimas siurbimas be filtro maišelio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|2 x 53
|Vakuumas (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteinerio talpa (l)
|90
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 2300
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|76
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|19
|Svoris (su pakuote) (kg)
|26
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|580 x 510 x 995
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: Popierius
- Vandens išleidimo žarna
- Nerūdijančio plieno konteineris
Pritaikymo sritys
- Skysčių, kieto purvo ir dulkių siurbimui nuo visų kietų paviršių, taip pat ir automobilio vidaus valymui.
Priedai
NT 90/2 Me Classic Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.