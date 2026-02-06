Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 90/2 Me Classic Edition

Dėl talpaus 90 litrų konteinerio, dviejų variklių sauso/drėgno valymo įrenginys gali siurbti didelius drėgno ir stambaus purvo kiekius. Išskirtinė siurbimo galia, valdymas ir kokybė.

Nesvarbu ar tai būtų dulkės, stambus purvas ar skysčiai, galingąjį NT 90/2 Me Classic su labai dideliu 90 litrų konteineriu dideliam kiekiui bet kokios rūšies purvui, yra lengva valdyti. Aukštos kokybės, tvirtas, dviejų variklių sauso/drėgno valymo siurblys turi standartinę stūmimo rankeną ir labai tvirtą važiuoklę su metaliniais ratukais. Įrenginys taip pat turi labai efektyvų gofruotą filtrą ir praktišką vandens išleidimo žarną.

Savybės ir privalumai
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 90/2 Me Classic Edition: Tvirtas ir lengvai transportuojamas.
Tvirtas ir lengvai transportuojamas.
Itin mobilus ant visų paviršių dėka tvirtos važiuoklės, didelių metalinių ratukų. Standartinė stūmimo rankena užtikrina išskirtinį mobilumą.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 90/2 Me Classic Edition: Puiki siurbimo galia
Puiki siurbimo galia
2 galingos turbinos užtikrina puikią siurbimo galią. Stipri siurbimo galia užtikrina puikius valymo rezultatus ir didžiausią efektyvumą.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 90/2 Me Classic Edition: Vandens išleidimo žarna
Vandens išleidimo žarna
Lengvai pasiekiama išleidimo žarna patogiam skysčio išleidimui.
Siurbimas be filtro maišų
  • Dviejų variklių „NT Classic“ dulkių siurbliai turi patikrintą „Kärcher“ kasetės filtrą.
  • Galimas siurbimas be filtro maišelio.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s) 2 x 53
Vakuumas (mbar/kPa) 225 / 22,5
Konteinerio talpa (l) 90
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Nominali galia (W) max. 2300
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 40
Elektros laido ilgis (m) 7,5
Garso lygis (dB(A)) 76
Spalva sidabrinis
Svoris (be priedų) (kg) 19
Svoris (su pakuote) (kg) 26
Matmenys (I x P x A) (mm) 580 x 510 x 995

Komplektacija

  • Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
  • Alkūnė: Plastikas
  • Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
  • Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
  • Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
  • Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
  • Plyšių antgalis
  • Gofruotas filtras: Popierius
  • Vandens išleidimo žarna
  • Nerūdijančio plieno konteineris
Pritaikymo sritys
  • Skysčių, kieto purvo ir dulkių siurbimui nuo visų kietų paviršių, taip pat ir automobilio vidaus valymui.
Priedai
NT 90/2 Me Classic Edition atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.