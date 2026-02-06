Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys Drėgno ir sauso valymo siurblys NT 75/1 Me Ec H Z22
Sertifikuotas pagal ATEX direktyvą 2014/34/ES, NT 75/1 Me Ec H Z22 H dulkių klasės saugos dulkių siurblys tinka naudoti potencialiai sprogioje 22 zonoje.
NT 75/1 Me Ec H Z22 saugos klasės dulkių siurblys yra sertifikuotas pagal ES privalomą ATEX direktyvą 2014/34/ES nepriklausomo ir garsaus bandymų instituto IBExU, skirto pašalinti degias ir kitas H klasės dulkes 22 sprogioje zonoje. Galingas bešepetėlinis EC variklis garantuoja 5000 valandų tarnavimo laiką. Sprogimui atsparus drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys yra visiškai įžemintas, o atitinkami elektrai laidūs priedai apsaugo nuo elektrostatinės iškrovos. Dėl 75 l talpos konteinerio iš nerūdijančio plieno ir tvirtos važiuoklės su reguliuojama stūmimo rankena iš pavojingos zonos galima lengvai pašalinti didelius dulkių, stambių nešvarumų ar skysčių kiekius. Saugaus filtro rinkinys užtikrina, kad išsiurbtos medžiagos būtų saugiai pašalintos. Į NT 75/1 Me Ec H Z22 standartinę komplektaciją įeina apsauginis plokščias H klasės dulkių filtras, kuris dėl specialios PTFE dangos yra ypač atsparus ir ilgaamžis, be to, užtikrina 99,995 % dulkių sulaikymą.
Savybės ir privalumai
Sertifikuota 22 zonai, kaip apibrėžta ATEX direktyvoje 2014/34/ES (bandymų institutas IBExU)Aukščiausias naudotojų saugos lygis potencialiai sprogioje 22 zonoje. Tinka šalinti pavojingų tipų dulkes, priskiriamas H dulkių klasei.
Variklis be šereliųDidelis atsparumas dėvėjimuisi ir ilgaamžiškumas (5000 valandų).
Antistatinė sistemaNuolatinė antistatinė sistema su elektrai laidžiais priedais.
Saugos klasę atitinkantis plokščias gofruotas filtras
- Garantuojamas 99,995 % dulkių sulaikymo lygis
- Ypač elastingas ir patvarus dėl PTFE dangos.
- Patvirtinta siurbti pavojingų tipų dulkes, priskiriamas H dulkių klasei.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|61
|Vakuumas (mbar/kPa)
|220 / 22
|Konteinerio talpa (l)
|75
|Nominali galia (W)
|max. 1000
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Laido medžiaga
|Trynimo įtaisas
|Garso lygis (dB(A))
|76
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|25,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|31,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|695 x 540 x 1012
Komplektacija
- Apsauginis filtro maišelis: 1 Piece(s)
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Elektrai laidus
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Alkūnė: Elektrai laidus
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Nerūdijančio plieno konteineris
- Plokščias gofruotas filtras: Stiklo pluoštas
- Rankena
Įranga
- Antistatinė sistema
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
- Dulkių klasė: H
- Talpos medžiaga: Nerūdijantis plienas
Videos
Pritaikymo sritys
- Saugus dulkių siurblys, skirtas naudoti 22 sprogioje zonoje
- Dulkių siurblys, saugiai pašalinantis sveikatai kenksmingas dulkes ar kancerogenines medžiagas
Priedai
Drėgno ir sauso valymo siurblys NT 75/1 Me Ec H Z22 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.