Akumuliatorinė šluota EB 30/1 Li-Ion
Profesionaliam naudojimui skirta akumuliatorinė šluota EB 30/1 Li-Ion. Naujai sukurtame įrenginyje sumontuotas lengvai keičiamas cilindrinis šepetys ir lengvai nuimama purvo surinkimo talpa: šepetys ir šiukšlių talpa viename. Tai leidžia greitai, tyliai (56 dB (A)) ir patikimai išvalyti nešvarias kietų grindų ir kilimų vietas darbo valandomis.
EB 30/1 ličio jonų įrenginys įjungiamas ir išjungiamas kojiniu jungikliu. Plokščias įrenginys (90 mm) gali patekti po radiatoriais ir net baldais, ten kur yra maža erdvė, ir surenka birius nešvarumus arti kraštų iki vos 2 mm atstumu. Teleskopinė rankena gali būti nustatoma pagal vartotojo ūgį ir per kardaninę jungtį galima valyti visomis kryptimis. Pertraukų metu jis užfiksuojamas vertikalioje padėtyje. Kadangi EB 30/1 Li-Ion yra belaidis, sąrankos laiko praktiškai nereikia. Elektrinė šluota ant kilimų gali veikti apie 40 minučių, o ant kietų grindų – 50 minutes, kol reikės įkrauti galingą ličio jonų akumuliatorių. Įkrovimas trunka tik 110 minučių naudojant greitąjį įkroviklį, kuris įtrauktas į komplektą. Keičiamos baterijos reiškia, kad vartotojai gali tęsti darbą pakeičiant bateriją.
Savybės ir privalumai
Lengvas akumuliatoriaus pakeitimas.Galingą ličio jonų akumuliatorių lengva išimti ir pakeisti vienu veiksmu.
Šepečio keitimas be įrankiųCilindrinis šepetys nuimamas nenaudojant jokių įrankių.
Greito įkrovimo įkroviklisTrumpas įkrovimo laikas, ilgas veikimo laikas: akumuliatorius visiškai įkraunamas per mažiau nei dvi valandas.
Nešvarumų talpyklą lengva nuimti ir vėl uždėti
- Greitas ir lengvas ištuštinimas išvengiant kontakto su purvu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Darbinis plotis (mm)
|300
|Konteinerio talpa (l)
|1
|Garso lygis (dB(A))
|56
|Įkrovimo srovė (A)
|1,8
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|7,2
|Akumuliatoriaus talpa
|(2.5 Ah)
|Baterijos veikimo laikas and kietų grindų (min)
|51
|Baterijos veikimo laikas and kilimų (min)
|41
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 300 x 1340
Komplektacija
- Akumuliatorius: 7.2 V / 2.5 Ah akumuliatorius (1 vnt)
- Greito veikimo įkrovimas, BC 1/1.8
- Standartinis cilindrinis šepetys
- Teleskopinė reguliuojamo aukščio rankena
- Talpa šiukšlėms
Priedai
EB 30/1 Li-Ion atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.