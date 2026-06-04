Sauso tipo valymo siurblys T 10/1 Adv
Ypač tylus ir tvirtas sausas dulkių siurblys T 10/1 Adv yra tvariai pagamintas iš 45% perdirbtos medžiagos ir pasižymi išskirtine siurbimo galia, ergonomišku dizainu bei plačiu priedų asortimentu
Mūsų sauso valymo dulkių siurblys T 10/1 Adv išsiskiria tvarumu, aukščiausios klasės siurbimo galia, ilgaamžiškumu, plačiu priedų asortimentu ir įspūdingu kainos ir kokybės santykiu. Dėl 45 procentų perdirbtos medžiagos kiekio taupomi ištekliai, o energijos poreikiai mažinami nuo pat pradžių. Kadangi T 10/1 Adv yra itin tylus, vos 52 dB(A) ir pasižymi didele siurbimo galia, jis puikiai tinka valyti ir triukšmui jautriose vietose. Jis yra kompaktiškas, stabilus ir manevringas, o jo konteinerio talpa yra 10 litrų. Dulkių siurblį galima ergonomiškai transportuoti dėl patogios, sulankstomos nešimo rankenos. Be to, jis yra ilgaamžis ir tvirtas, kaip ir važiuoklė, korpusas bei dideli ratai. Priedai gali būti laikomi lengvai ant paties T 10/1 Adv. Ypač platus priedų asortimentas yra įtrauktas į T 10/1 Adv komplektaciją: siurbimo žarna, antistatinė alkūnė, lengvas teleskopinis aliuminio siurbimo vamzdis, daugiafunkcis grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.¹⁾
Savybės ir privalumai
Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagųGamyba: mažesnis žaliavų ir energijos naudojimas. Perdirbtų medžiagų panaudojimas sumažina CO₂ išskyrimą.
Itin tylus: beveik begarsis veikimas, tik 52 dB(A)Tinka valyti dienos metu. Mažesnis triukšmo lygis net naktį. Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainasErgonomiškas nešiojimas: priglunda prie kūno. Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena. Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Įkišamas maitinimo laidas
- Paprastas ir greitas maitinimo kabelio keitimas.
- Valymo procesas gali būti tęsiamas nenutrūkstamai.
- Padeda išvengti arba sumažinti aptarnavimo kaštus.
Rankinis kabelio sandėliavimas
- Maitinimo laidas greitai sudedamas.
- Greitas maitinimo laido sutvarkymas.
- Maitinimo laidas nesusipina.
Mažas svoris
- Patogus transportavimas.
- Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Paprastas valdymas
- Didelis įjungimo/išjungimo mygtukas.
- Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
- Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Ilgalaikis pagrindinis filtro krepšelis
- Ilgaamžis, tvirtas ir tvarus.
- Pagamintas iš fliso.
- Galima plauti rankomis 30 °C temperatūroje ir daugkartinio naudojimo.
Platus priedų asortimentas
- Grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.
- Aukštos kokybės filtro krepšelis ir neaustinės medžiagos filtravimo maišelis.
- Lengvas teleskopinis aliuminio siurbimo vamzdis
Integruotas priedų laikiklis
- Plyšių ir apmušalų antgaliai: laikomi įrenginyje
- Vietą taupantis laikymas, visada lengvai pasiekiamas.
- Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|185 / 18
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|585
|Konteinerio talpa (l)
|10
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|52
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 255 x 370
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Parketo antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
- Išmani elektros kabelio įtraukimo sistema
- Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
- Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
- Integruotas priedų laikiklis
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Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Tinka valyti dienos metu.
Priedai
T 10/1 Adv atsarginės dalys
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