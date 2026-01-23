Sauso tipo valymo siurblys T 7/1 Classic

Lengvas ir ergonomiškas: „T 7/1 Classic“ su flico filtro maišeliu yra standartinis pradinio lygio dulkių siurblys, pasižymintis geru kainos ir kokybės santykiu, stipria siurbimo galia ir kabelių laikikliu.

Naudodamas 850 galią, kompaktiškas sauso valymo dulkių siurblys „T 7/1 Classic“ sukuria įspūdingą 23,0 kPa siurbiamąją galią. Dulkių siurblys yra tylus ir veikia tik 63 dB (A). Įrenginys turi 2,0 metrų ilgio siurbimo žarną ir yra labai lengvas, sverianti 3,5 kilogramo. Lankstumas leidžia ilgai dirbti be nuovargio. Patogias sauso valymo dulkių siurblio transportavimo galimybes užtikrina 2 fiksuoti ratukai ir 2 pasukami ratukai. Apvalus korpusas užtikrina atsparumą smūgiams, todėl 7,5 litro talpa tikrai nepažeis aplinkos kurioje dirbate. „T 7/1 Classic“ standartinėje komplektacijoje yra vilnos filtro maišelis.

Savybės ir privalumai
Sauso tipo valymo siurblys T 7/1 Classic: Mažas svoris
Mažas svoris
Lengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose - per atbrailas ir laiptus. Mažesnis svoris ir identiškas konteinerio tūris, palyginti su konkurentų modeliais. Suteikia galimybę dirbti ilgai, nepatiriant nuovargio.
Sauso tipo valymo siurblys T 7/1 Classic: Ilgalaikis pagrindinis filtro krepšelis
Ilgalaikis pagrindinis filtro krepšelis
Pagaminta iš kokybiško fliso audinio. Tvarus: galima skalbti rankomis 30 °C temperatūroje.
Sauso tipo valymo siurblys T 7/1 Classic: Didžiausia siurbimo galia
Didžiausia siurbimo galia
Profesionali kokybė. Geras kainos ir kokybės santykis.
Kablys elektros laidui
  • Lengva laikyti maitinimo laidą.
  • Saugus kabelio tvirtinimas transportavimo metu.
Tvirtas buferis
  • Skirtas apsaugoti baldus, sienas ir įrenginį nuo pažeidimų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maitinimas (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuumas (mbar/kPa) 235 / 23,5
Oro srautas (l/s) 40
Įvertintas našumas (W) 850
Konteinerio talpa (l) 7
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Elektros laido ilgis (m) 7,5
Garso lygis (dB(A)) 62
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 3,5
Svoris (su pakuote) (kg) 6
Matmenys (I x P x A) (mm) 375 x 285 x 310

Komplektacija

  • Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
  • Alkūnė: Plastikas
  • Prailginimo vamzdelių skaičius: 3 Piece(s)
  • Prailginimo vamzdžių ilgis: 350 mm
  • Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
  • Perjungiamas grindų antgalis
  • Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
  • Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
  • Variklio apsaugos filtras
  • Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga

Įranga

  • Talpos medžiaga: Plastikas
  • Kablys elektros laidui
Pritaikymo sritys
  • Visų kietų paviršių, pvz. plytelių, natūralaus akmens, PVC dangos, linoleumo valymui
  • Kilimai
Priedai
