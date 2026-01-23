Sauso tipo valymo siurblys T 7/1 Classic
Lengvas ir ergonomiškas: „T 7/1 Classic“ su flico filtro maišeliu yra standartinis pradinio lygio dulkių siurblys, pasižymintis geru kainos ir kokybės santykiu, stipria siurbimo galia ir kabelių laikikliu.
Naudodamas 850 galią, kompaktiškas sauso valymo dulkių siurblys „T 7/1 Classic“ sukuria įspūdingą 23,0 kPa siurbiamąją galią. Dulkių siurblys yra tylus ir veikia tik 63 dB (A). Įrenginys turi 2,0 metrų ilgio siurbimo žarną ir yra labai lengvas, sverianti 3,5 kilogramo. Lankstumas leidžia ilgai dirbti be nuovargio. Patogias sauso valymo dulkių siurblio transportavimo galimybes užtikrina 2 fiksuoti ratukai ir 2 pasukami ratukai. Apvalus korpusas užtikrina atsparumą smūgiams, todėl 7,5 litro talpa tikrai nepažeis aplinkos kurioje dirbate. „T 7/1 Classic“ standartinėje komplektacijoje yra vilnos filtro maišelis.
Savybės ir privalumai
Mažas svorisLengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose - per atbrailas ir laiptus. Mažesnis svoris ir identiškas konteinerio tūris, palyginti su konkurentų modeliais. Suteikia galimybę dirbti ilgai, nepatiriant nuovargio.
Ilgalaikis pagrindinis filtro krepšelisPagaminta iš kokybiško fliso audinio. Tvarus: galima skalbti rankomis 30 °C temperatūroje.
Didžiausia siurbimo galiaProfesionali kokybė. Geras kainos ir kokybės santykis.
Kablys elektros laidui
- Lengva laikyti maitinimo laidą.
- Saugus kabelio tvirtinimas transportavimo metu.
Tvirtas buferis
- Skirtas apsaugoti baldus, sienas ir įrenginį nuo pažeidimų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maitinimas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|7
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|62
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|375 x 285 x 310
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 3 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 350 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas
- Kablys elektros laidui
Pritaikymo sritys
- Visų kietų paviršių, pvz. plytelių, natūralaus akmens, PVC dangos, linoleumo valymui
- Kilimai
