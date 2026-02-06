Vertikalus šepečio tipo dulkių siurblys CV 30/1
Vertikalus šepečio tipo dulkių siurblys CV 30/1 stebina patentuota išcentrine mova, 3 krypčių filtravimo sistema, šepečio keitimu be įrankių ir greita maitinimo kabelio keitimo sistema.
Didelis 300 mm darbinis plotis, mūsų vertikalus šepečio tipo dulkių siurblys CV 30/1 idealiai tinka valyti didesniems plotams mažmeninėje prekyboje, salonuose, viešbučių sektoriuje ir restoranuose ar daugelyje kitų sektorių. Be to, kraštai, bėgeliai ir maži išsikišimai valomi lengvai, greitai ir intensyviai, naudojant nuimamą siurbimo vamzdelį su ištempiama siurbimo žarna. Naujoviškos įrangos detalės, tokios kaip patentuota išcentrinė mova, kuri automatiškai atleidžia volelį, jei ant šepečio prisikaupę nešvarumų, arba automatinis šepečio atlaisvinimas, kuris apsaugo nuo šepečio juostelių pažeidimo taip neleisdamas pažeisti kilimo paviršiaus visa tai išmanios ir saugios įrenginio koncepcijos dėka. Du tvirti vyriai tarp šepečio galvutės ir siurbimo dalies, taip pat stumdoma plokštė, pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, atitinka aukštus reikalavimus. Patogus valdymas: jei reikia, šepetį galima lengvai pakeisti be jokių įrankių. Greito keitimo sistemos dėka net ir maitinimo laidą galima pakeisti be išankstinių žinių.
Savybės ir privalumai
Rankinis cilindrinio šepečio reguliavimas.Dėl šepetys reguliuojamas pagal kilimo struktūros aukštį.
Šepečio keitimas be įrankiųGreitas ritininio šepečio keitimas be įrankių.
Maitinimo laido greitojo pakeitimo sistemaMaitinimo kabelio pakeitimas taupo laiką ir išlaidas, nereikia išankstinių žinių.
Patentuota išcentrinė jungtis.
- Naujoviška patentuota išcentrinė jungtis apsaugo visą šepečio galvutę nuo perkrovos sutaupydama didelius eksploatacijos kaštus ir užtikrindama ilgesnį tarnavimo laiką.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Darbinis plotis (cm)
|30
|Vakuumas (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Oro srautas (l/s)
|43
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|5,5
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|340 x 310 x 1215
Komplektacija
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Nuimamas siurbimo vamzdis
- Gofruota siurbimo žarna
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Standartinis cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
- Putų filtras: 1 Piece(s)
Įranga
- Filtro būklės indikatorius
- Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
- Reguliuojamo aukščio rankena
- Saugos klasė: II
Videos
Priedai
CV 30/1 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.