Vertikalus šepečio tipo dulkių siurblys CV 38/2
Atitinka aukščiausius našumo ir ergonomikos reikalavimus: paprastas ir patogus naudoti vakuuminis siurblys CV 38/2 Su laiką taupančiomis detalėmis.
Sukurtas atsižvelgiant į labai aukštus valymo ir našumo reikalavimus: mūsų vertikalaus šepečio tipo dulkių siurblys CV 38/2. Itin didelis darbinis plotis leidžia valyti didesnius plotus įvairiose sektoriuose - nuo viešbučių ir restoranų iki mažmeninės prekybos ir parodų salių. Dėl mažo svorio ilgesnis darbo laikas nenuvargina, o prie prietaise integruoti priedai leidžia patogiai ir paprastai valyti pakraščius ar tarpus, o optinė šepečio reguliavimo priemonė leidžia tiksliai sureguliuoti šepetį pagal kilimo pluošto aukštį. Greita maitinimo kabelio keitimo sistema techninės priežiūros metu, šepetėlio keitimas be įrankių, patogi rankena yra ergonomiškai suprojektuoti. Specialiai sukurta ir patentuota pašalinimo sistema taip pat užtikrina plyšimui atsparių flico filtro maišelių keitimą be dulkių.
Savybės ir privalumai
Indikacinė lemputė.Vizualinė indikacija šepečio ritinėlio aukščiui reguliuoti. Ritininis šepetys reguliuojamas pagal įvairaus aukščio kilimų pluošto aukštį. Optimizuotas šepečio ritinėlio aukščio reguliavimas optimaliems valymo rezultatams pasiekti.
Maitinimo laido greitojo pakeitimo sistemaGalima prijungti, labai lengva pakeisti maitinimo kabelį. Lengva greitai pakeisti ir nereikalauja jokių išankstinių žinių. Taupo laiką ir mažina paslaugų išlaidas.
Puikūs valymo rezultatai.Lengvai ir greitai nuimama ištempiama siurbimo žarna. Jei reikia, lengvai pašalinkite užsikimšimus.
Šepečio keitimas be įrankių
- Greitas ritininio šepečio keitimas be įrankių.
Ergonomiška rankena su įjungimo / išjungimo jungikliu
- Patogus ir paprastas valdymas.
- Įjungimo ir išjungimo jungiklio integravimas yra dar vienas ergonomikos privalumas.
- Darbas patogus ir nevarginantis.
Integruota priedų dėtuvė
- Spaustukų sistema, skirta įsiurbimo antgaliams saugoti nuo praradimo.
- Visada po ranka paruoštas siaurinimo antgalis ir apmušalų antgalis.
HEPA filtras (nebūtina)
- HEPA 13 filtras sertifikuotas pagal bandymo standartą DIN EN 1822:2019.
- Labai aukštas atskyrimo laipsnis - 99,95 %.
- Aerozoliai, virusai ir mikrobai beveik visiškai sulaikomi.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Darbinis plotis (cm)
|38
|Vakuumas (mbar/kPa)
|200 / 20
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|5,5
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Šepečio varikio galia (W)
|150
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|370 x 390 x 1215
Komplektacija
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Nuimamas siurbimo vamzdis
- Gofruota siurbimo žarna
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Standartinis cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
Įranga
- Filtro būklės indikatorius
- Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
- Reguliuojamo aukščio rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
Priedai
CV 38/2 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.