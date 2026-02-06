Vertikalus šepečio tipo dulkių siurblys CV 38/2 Adv
Galingas, lengvai naudojamas vertikalau tipo dulkių siurblys CV 38/2 Adv. Didelis našumas, integruoti priedų ir laido laikikliai bei maitinimo laido greito keitimo sistema.
Nesvarbu, ar tai mažmeninė prekyba, viešbučių ir gastronomijos sektorius, biurai, viešieji pastati ar salonai: visur, kur yra dideli kiliminės dangos plotai, reikia valyti greitai ir efektyviai. Jums puikiai tiks ergonomiškas, galingas ir kokybiškai įrengtas vertikalus dulkių siurblys CV 38/2 Adv su itin dideliu darbiniu pločiu. Mažas svoris ir ergonomiška rankena užtikrina patogų valdymą ir ilgą darbo laiką be nuovargio. Integruotuose laikikliuose saugomi priedai, suteikia galimybę greitai ir efektyviai valyti kraštus ar siauras nišas, o optinis šepetėlio reguliavimo įrankis leidžia tiksliai sureguliuoti šepetį pagal kilimo pluošto aukštį. Patentuota sistema leidžia beveik nepaskleidžiant dulkių pakeisti drėgmei atsparius vilnos filtrų maišelius. Kitos įrenginio ypatybės, tokios kaip šepetėlio keitimas be įrankių arba greitojo keitimo sistema CV 38/2 Adv labai lanksčiam maitinimo kabeliui, kurią galima naudoti atliekant techninę priežiūrą be išankstinių žinių, leidžia sutaupyti laiko.
Savybės ir privalumai
Indikacinė lemputė.Vizualinė indikacija šepečio ritinėlio aukščiui reguliuoti. Ritininis šepetys reguliuojamas pagal įvairaus aukščio kilimų pluošto aukštį. Optimizuotas šepečio ritinėlio aukščio reguliavimas optimaliems valymo rezultatams pasiekti.
Glideflex maitinimo kabelio greito keitimo sistemaYpač lankstus, tvirtas ir ilgaamžis Glideflex maitinimo kabelis. Lengva pakeisti ir nereikia jokių išankstinių žinių. Taupo laiką ir mažina paslaugų išlaidas.
Puikūs valymo rezultatai.Lengvai ir greitai nuimama ištempiama siurbimo žarna. Jei reikia, lengvai pašalinkite užsikimšimus.
Šepečio keitimas be įrankių
- Greitas ritininio šepečio keitimas be įrankių.
- Taupo laiką ir mažina paslaugų išlaidas.
Ergonomiška rankena su įjungimo / išjungimo jungikliu
- Patogus ir paprastas valdymas.
- Įjungimo ir išjungimo jungiklio integravimas yra dar vienas ergonomikos privalumas.
- Darbas patogus ir nevarginantis.
Integruota priedų dėtuvė
- Spaustukų sistema, skirta įsiurbimo antgaliams saugoti nuo praradimo.
- Visada po ranka paruoštas siaurinimo antgalis ir apmušalų antgalis.
HEPA filtras (nebūtina)
- HEPA 13 filtras sertifikuotas pagal bandymo standartą DIN EN 1822:2019.
- Labai aukštas atskyrimo laipsnis - 99,95 %.
- Aerozoliai, virusai ir mikrobai beveik visiškai sulaikomi.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Darbinis plotis (cm)
|38
|Vakuumas (mbar/kPa)
|200 / 20
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|5,5
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Šepečio varikio galia (W)
|150
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|370 x 390 x 1215
Komplektacija
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Nuimamas siurbimo vamzdis
- Gofruota siurbimo žarna
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Standartinis cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
Įranga
- Filtro būklės indikatorius
- Įkišamas maitinimo laidas: Lankstus
- Reguliuojamo aukščio rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
Priedai
CV 38/2 Adv atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.