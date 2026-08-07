Vertikalus šepečio tipo dulkių siurblys CV 48/2
Ergonomiškas vertikalus sauso tipo dulkių siurblys CV 48/2 su integruotais priedais ir kabelių laikikliais, greita šepečių ir maitinimo kabelio keitimo sistema. Labai našus.
Labai lengvai valdomas, sumontuotais išmaniaisiais priedais kurie yra standartinėje komplektacijoje, puikiai pritaikytas dideliems plotams valyti su ypač dideliu darbiniu pločiu: mūsų vertikalaus tipo dulkių siurblys CV 48/2 turi viską, ko reikia greitam, efektyviam tačiau švelniam valymui. Dėl mažo svorio patogu dirbti ilgą laiką be nuovargio. Integruoti priedai garantuoja, kad siauros vietos ir pakraščiai bus kruopščiai išvalyti. Sumanūs sprendimai, tokie kaip optinis šepečio reguliavimo pagalbininkas, skirtas tiksliai pritaikyti šepetį prie kiekvieno pluošto aukščio, arba patentuota pašalinimo sistema, skirta beveik be dulkių pakeisti plyšimui atsparius flisinius filtravimo maišelius, labai palengvina jūsų darbą. CV 48/2 įrangą papildo greito maitinimo kabelio keitimo sistema, taip pat galimybė pakeisti šepetį be įrankių. Galingas įrenginys tinka įvairiems tikslams - nuo viešbučių sektoriaus ir restoranų iki mažmeninės prekybos ir viešųjų įstaigų ar parodų salių priežiūrai.
Savybės ir privalumai
Indikacinė lemputė.Maksimalių valymo rezultatų užtikrinimui indikacinė lemputė perspėja apie cilindrinio šepečio sureguliavimą.
Maitinimo laido greitojo pakeitimo sistemaMaitinimo kabelio pakeitimas taupo laiką ir išlaidas, nereikia išankstinių žinių.
Puikūs valymo rezultatai.Gofruotą siurbimo žarną paprasta išimti. Tokiu būdu galima greitai ir be vargo išvalyti užsikimšimus.
Šepečio keitimas be įrankių
- Greitas ritininio šepečio keitimas be įrankių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Darbinis plotis (cm)
|48
|Vakuumas (mbar/kPa)
|200 / 20
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|5,5
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Šepečio varikio galia (W)
|150
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|370 x 485 x 1215
Komplektacija
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Nuimamas siurbimo vamzdis
- Gofruota siurbimo žarna
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Standartinis cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
Įranga
- Filtro būklės indikatorius
- Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
- Rankena
- Reguliuojamo aukščio rankena
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Priedai
CV 48/2 atsarginės dalys
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