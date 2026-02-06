Vertikalus šepečio tipo dulkių siurblys CV 48/2 Adv
Mūsų vertikalus šepetinis dulkių siurblys CV 48/2 Adv išsiskiria puikiu kainos ir kokybės santykiu, dideliu ergonomiškumu, paprastu valdymu ir dideliu ploto našumu.
Su mūsų vertikaliu šepečio tipo dulkių siurbliu CV 48/2 Adv galėsite intensyviai valyti mažmeninėje prekyboje, viešbučių sektoriuje, restoranuose, biuruose, viešuosiuose pastatuose ar parodų salėse. Ypač didelis įrenginio darbinis plotis taip pat leidžia efektyviai, greitai ir veiksmingai valyti didelius plotus. Siurblyje integruoti priedai garantuoja galimybę pasiekti kraštus ar mažas nišas, o šepetėlio reguliavimas užtikrina, kad šepetėlių ir pluošto aukštis būtų tiksliai suderintas. Išmanieji sprendimai, tokie kaip greito keitimo sistema, skirta tvirtam "Gleitflex" maitinimo kabeliui, šepetėlių keitimas be įrankių arba patentuota nuėmimo sistema, leidžianti beveik be dulkių pakeisti itin atsparius plyšimui flisinius filtravimo maišelius, pabrėžia šio labai lengvai naudojamo siurblio patogumą. CV 48/2 Adv taip pat žavi ergonominėmis savybėmis. Pavyzdžiui, nedidelis svoris užtikrina ilgą darbo laiką nereikalaujant daug pastangų.
Savybės ir privalumai
Indikacinė lemputė.Vizualinė indikacija šepečio ritinėlio aukščiui reguliuoti. Ritininis šepetys reguliuojamas pagal įvairaus aukščio kilimų pluošto aukštį. Optimizuotas šepečio ritinėlio aukščio reguliavimas optimaliems valymo rezultatams pasiekti.
Glideflex maitinimo kabelio greito keitimo sistemaYpač lankstus, tvirtas ir ilgaamžis Glideflex maitinimo kabelis. Lengva pakeisti ir nereikia jokių išankstinių žinių. Taupo laiką ir mažina paslaugų išlaidas.
Puikūs valymo rezultatai.Gofruotą siurbimo žarną paprasta išimti. Tokiu būdu galima greitai ir be vargo išvalyti užsikimšimus.
Šepečio keitimas be įrankių
- Greitas ritininio šepečio keitimas be įrankių.
- Taupo laiką ir mažina paslaugų išlaidas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Darbinis plotis (cm)
|48
|Vakuumas (mbar/kPa)
|200 / 20
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|5,5
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Šepečio varikio galia (W)
|150
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|370 x 485 x 1215
Komplektacija
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Nuimamas siurbimo vamzdis
- Gofruota siurbimo žarna
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Standartinis cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
Įranga
- Filtro būklės indikatorius
- Įkišamas maitinimo laidas: Lankstus
- Rankena
- Reguliuojamo aukščio rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
Priedai
CV 48/2 Adv atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.