Šlavimo įrenginys KM 70/15 C 2-in-1 Classic
Kompaktiškas rankinis šlavimo įrenginys KM 70/15 C Classic visada paruoštas darbui, kad efektyviai nušluotų nedidelius plotus. Jį galima naudoti tiek patalpose, tiek lauko aikštelėse.
Kompaktiškas rankinis šlavimo įrenginys „KM 70/15 C 2-in-1 Classic“ leidžia lengvai ir patogiai nuvalyti visas vidaus erdves bei lauko teritorijas. Valant 100 kvadratinių metrų ar didesnius plotus, jis yra daug efektyvesnis už šluotą. Dėl mažo svorio ir mažo ratų pasipriešinimo riedėjimui įrenginį lengva manevruoti ir transportuoti. Šlavimo velenas yra varomas kairiuoju ratu, o tai užtikrina patikimą šiukšlių gabenimą į konteinerį. Šoninis šepetys yra skirtas kraštams ir kampams šluoti. Valant atviras erdves, jį galima pakelti, kad jis netrukdytų ir sumažintų nepageidaujamą dulkių kėlimą. Šoninis šepetys yra reguliuojamas, siekiant išvengti jo nusidėvėjimo. Papildomas kietas šoninis šepetys leidžia lengvai sušluoti lapus. Šepečiams pakeisti nereikia jokių įrankių. Šiukšlių konteinerį galima lengvai nuimti ir ištuštinti. Konteinerio priekinė dalis suformuota taip, kad prireikus jį būtų galima stabiliai pastatyti vertikaliai. Sulankstomą stūmimo rankeną galima reguliuoti pagal operatoriaus ūgį, o norint sutaupyti vietos sandėliuojant, ją galima visiškai nulenkti.
Savybės ir privalumai
Mažas svorisPuikus manevringumas Lengva transportuoti net keliant laiptais ar jais leidžiantis.
Didelė nešvarumų talpa.Ergonomiška talpos rankena palengvina pernešimą ir išvalymą. Šiukšlių talpa turi atraminę funkciją.
Reguliuojamas šoninis šepetysUžtikrina optimalų kraštų ir kampų šlavimą. Reguliuojamas šoninio šepečio spaudimas leidžia efektyviai valyti įvairius paviršius. Atvirose erdvėse šepetį galima atlenkti aukštyn, siekiant sumažinti dulkių sklaidą.
Reguliuojama stūmimo rankenėlė
- Itin ergonomiškas.
- Saugomas sulankstytas, todėl taupo vietą.
Pagrindinio cilindrinio šepečio pavara.
- Pagrindinis šlavimo velenas varomas transportavimo ratais.
- Tolygus šlavimo rezultatas.
Šoninis šepetys keičiamas nenaudojant įrankių
- Minimalios priežiūros sąnaudos.
- Jokių įrenginio prastovų dėl techninės priežiūros darbų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|rankinis
|Maks. našumas (m²/h)
|2800
|Darbinis plotis (mm)
|480
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|700
|Konteinerio talpa bruto / neto (l)
|32 / 15
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|13,3
|Svoris su pakuote (kg)
|16,6
Įranga
- Rankinė šlavimo pavara
- Atlenkiama rankena
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
Videos
Pritaikymo sritys
- Mažesni parkai ir stovėjimo aikštelės
- Keliai
- Viešbutis
- Gamybos sistemos
- Taip pat tinka šluoti žemės ūkio valdose, ūkiuose ir tvartuose.
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