Šlavimo įrenginys KM 70/15 C Classic
Kompaktiškas rankinis šlavimo įrenginys KM 70/15 C Classic visada paruoštas darbui, kad efektyviai nušluotų nedidelius plotus. Jį galima naudoti tiek patalpose, tiek lauko aikštelėse
Kompaktiškas rankinis šlavimo įrenginys KM 70/15 C Classic leidžia lengvai ir patogiai valyti visas patalpas ir lauko teritorijas. Valant 100 kvadratinių metrų ar didesnius plotus, jis yra daug efektyvesnis nei šluota. Dėl mažo svorio ir mažo ratų pasipriešinimo riedėjimui jį lengva manevruoti ir transportuoti. Šlavimo veleną suka kairysis ratas, užtikrinantis patikimą šiukšlių gabenimą į atliekų konteinerį. Šoninis šepetys yra skirtas valyti kraštus ir kampus. Valant atviras erdves, jį galima pakelti (atlenkti), kad nesusidarytų nepageidaujamas dulkių debesis. Šoninį šepetį galima reguliuoti, kad būtų išvengta nusidėvėjimo. Šepečiui pakeisti nereikia jokių įrankių. Atliekų konteinerį galima greitai nuimti ir ištuštinti. Atliekų konteinerio priekinė dalis yra suformuota taip, kad prireikus jį būtų galima pastatyti vertikaliai. Sulankstomą stūmimo rankeną galima reguliuoti pagal operatoriaus ūgį, o KM 70/15 C Classic rankeną galima visiškai nulenkti, kad būtų sutaupyta vietos laikant.
Savybės ir privalumai
Mažas svorisPuikus manevringumas Lengva transportuoti net keliant laiptais ar jais leidžiantis.
Didelė nešvarumų talpa.Ergonomiška talpos rankena palengvina pernešimą ir išvalymą. Šiukšlių talpa turi atraminę funkciją.
Reguliuojamas šoninis šepetysUžtikrina optimalų kraštų ir kampų šlavimą. Reguliuojamas šoninio šepečio spaudimas leidžia efektyviai valyti įvairius paviršius. Atvirose erdvėse šepetį galima atlenkti aukštyn, siekiant sumažinti dulkių sklaidą.
Reguliuojama stūmimo rankenėlė
- Itin ergonomiškas.
- Saugomas sulankstytas, todėl taupo vietą.
Pagrindinio cilindrinio šepečio pavara.
- Pagrindinis šlavimo velenas varomas transportavimo ratais.
- Tolygus šlavimo rezultatas.
Šoninis šepetys keičiamas nenaudojant įrankių
- Minimalios priežiūros sąnaudos.
- Jokių įrenginio prastovų dėl techninės priežiūros darbų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|rankinis
|Maks. našumas (m²/h)
|2800
|Darbinis plotis (mm)
|480
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|700
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|12,8
|Svoris su pakuote (kg)
|16,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Įranga
- Rankinė šlavimo pavara
- Atlenkiama rankena
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
Pritaikymo sritys
- Mažesni parkai ir stovėjimo aikštelės
- Keliai
- Viešbutis
- Gamybos sistemos
- Taip pat tinka šluoti žemės ūkio valdose, ūkiuose ir tvartuose.
Priedai
KM 70/15 C Classic atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.