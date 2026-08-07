Šlavimo įrenginys KM 70/20 C 2SB Go!Further
„KM 70/20 C 2SB Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos stumiamas šlavimo įrenginys, skirtas naudoti patalpose ir lauke, kurio sudėtyje yra daugiau nei 30 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniu priedu – šiukšlių rinkimo įrankiu.
Riboto leidimo „KM 70/20 C 2SB Go!Further“ juodas stumiamas šlavimo įrenginys, pagamintas panaudojant daugiau nei 30 % perdirbto plastiko¹⁾Ÿ ir tiekiamas su išskirtiniais priedais, efektyviai valo vidaus ir lauko paviršius dviem šoniniais šepečiais ir cilindriniu šepečiu. Jame įrengta rankinė pavara, todėl valymas tampa paprastas ir efektyvus: „KM 70/20 C 2SB Go!Further“ našumas 9 kartus viršija paprastos šluotos našumą. Cilindrinį šlavimo šepetį galima reguliuoti, naudojant šešių padalų skalę, o kartu su įvairiausiais šoniniais šepečiais nesudėtinga pasiekti optimalų valymo rezultatą šluojant skirtingas grindis. Dėl integruoto filtro šlavimas vykdomas praktiškai be dulkių. Reguliuojamo aukščio stūmimo rankena užtikrina ergonomišką darbą. Dėl „Home Base“ sistemos patogu kartu vežiotis papildomus priedus, pvz., kibirą ar šiukšlių rinkimo įrankį. Tai reiškia, kad tuo pačiu metu galima ne tik pašalinti dulkes ir nešvarumus, bet ir surinkti bei išmesti šiukšles. Baigus darbą, „KM 70/20 C 2SB Go!Further“ galima laikyti sulanksčius, taip taupant vietą. Komplekte kartu tiekiamas išskirtinis priedas – šiukšlių rinkimo įrankis.
Savybės ir privalumai
Volo šepetys ir šoniniai šepetėliai reguliuojamiLaipsniškai reguliuojamas kontaktinis slėgis užtikrina optimalius šlavimo rezultatus. Reguliuojant kontaktinį slėgį sumažėja šlavimo įrenginio cilindrinio šepečio nusidėvėjimas. Siekiant apsaugoti šepečių šerius, galima visiškai išjungti cilindrinio šlavimo šepečio ir šoninio šepečio apkrovą.
Dulkių filtras.Dulkių filtras efektyviai valo išmetamą orą ir šluojant neleidžia dulkėms kilti. Filtro sistema yra lengvai pasiekiama greitam ir lengvam pakeitimui.
Tvarumo savybėsNereikia jokios papildomos energijos: dėl rankinės pavaros įrenginį galima naudoti bet kuriuo metu ir bet kur.
Priedų laikymo sistema „Home Base“
- Patogi papildomos įrangos, tokios kaip kibirai ir šiukšlių rinkimo įrankiai, laikymo sistema.
- Priedus galima patogiai laikyti ant stūmimo rankenos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|rankinis
|Maks. našumas (m²/h)
|3920
|Darbinis plotis (mm)
|480
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|700
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|980
|Konteinerio talpa bruto / neto (l)
|45 / 20
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su priedais) (kg)
|23,9
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|22
|Svoris su pakuote (kg)
|27,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Smulkių dulkių filtras
- Atliekų rinktuvas
Įranga
- Rankinė šlavimo pavara
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Atlenkiama rankena
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
Pritaikymo sritys
- Gamybinių, sandėliavimo, logistikos patalpų valymui
- Automobilių stovėjimo aikštelių ir serviso patalpų ar teritorijų valymui
- Įvarių viešų zonų, tokių kaip mokyklų aikštės, miestų skverai ir pan. valymui
- Taip pat puikiai tinka nedidelėms dirbtuvėms ir žemės ūkyje
Priedai
KM 70/20 C 2SB Go!Further atsarginės dalys
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