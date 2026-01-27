Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 105/100 R G
Sėdimas vakuuminis šlavimo įrenginys su Tact filtro valymo sistema, unikaliu šoniniu šepečiu (užsakomas papildomai), automatiškai susireguliuojančiu pagrindiniu šlavimo šepečiu (Teach sistema), priklausomai nuo jo susidėvėjimo bei nauja šlavimo technologija.
Pagal individualius poreikius konfigūruojamas vakuuminis šlavimo įrenginys su rankiniu ar hidrauliniu šiukšlių konteinerio išpylimu. Unikalus šoninis šepetys (užsakomas atskirai) išvalo visus kampus vienu pravažiavimu ten, kur kitiems įrenginiams reikėtų 5 - 7 pravažiavimų! (Naujos šlavimo technologijos dėka, net ir be papildomo šoninio šepečio, šiam įrenginiui pakaks 3 pravažiavimų). Pagrindinis šepetys montuojamas tarp galinių ratų ir apsaugo šlavimo sistemą, kai važiuojama per kliūtis. Teach sistema automatiškai reguliuoja šepečio padėtį priklausomai nuo jo susidėvėjimo ir nuolat užtikrina puikius valymo rezultatus. Priklausomai nuo paviršiaus ir nešvarumų tipo galima pasirinkti tris šepečio prispaudimo stiprius. Įrenginys taip pat išsiskiria savo patentuota, pilnai automatine filtro valymo sistema Tact, kuri užtikrina valymą nesukeliant dulkių, bei Karcher išmaniųjų raktų sistema KIK, kuri be kitų funkcijų, kontroliuoja skirtingų vartotojų prieigą prie įrenginio. Daugiafunkcinis ekranas pateikia aiškius nurodymus 28 kalbomis ir rodo išsamią informaciją, pavyzdžiui apie cilindrinio šepečio nusidėvėjimą ar pasirinkto šepečio prispaudimo stiprį.
Savybės ir privalumai
Besisukantis šoninis šepetys (pasirinktinai)
- Nereikia nuobodžiai šluoti rankomis.
- Švara kampuose vienu judesiu.
- Nereikia rankinio išankstinio valymo taip apsisaugoma nuo išlaidų.
Novatoriška, labai efektyvi ir automatinė „Tact“ filtrų valymo sistema
- Nuosekliai išvalomi porėti paviršiai, taip pasiekiami optimalūs valymo rezultatai.
- Automatinis valymas
- Filtro elementai su 4 kartus didesniu našumu.
TEACH sistema
- Automatinė cilindrinių šepečių keitimas atsižvelgiant į nusidėvėjimą.
- Trys kontaktinio slėgio lygiai, reguliuojami vienu mygtuko paspaudimu.
- Mažiau susidėvi ir plyšta dirbant „Eco“ režimu.
Karcher Intelligent Key
- Programuojamas 28 skirtingomis kalbomis.
- Vartotojo teisių priskyrimas įrenginio nustatymams.
- Įreginys valdomas naudojant „Kärcher Intelligent Key“.
Cilindrinis šepetys ant galinės ašies
- Lengviau važiuoti per aukštus bortelius.
- Lengva prieiga prie cilindrinių šepečių, pakeitimas per mažiau nei 5 minutes.
- Cilindrinį šepetį galite patikrinti per kelias sekundes.
Valdymo skydelis
- Įrenginio duomenys rodomi ekrane (pvz., Pagrindinio šlavimo mašinos cilindrinio šepečio nusidėvėjimo ekranas).
- Spalvinis žymėjimas.
- EASY įrenginio paleidimo, transportavimo ir šlavimo funkcijų jungiklis.
„Power Plus“ koncepcija
- Perteklinė jėga, išgauta judant, perkeliama į bateriją.
- Kylant į įkalnę, varikliui naudojama papildoma galia.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|Hidraulinis
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Maks. našumas (m²/h)
|7350
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|10150
|Darbinis plotis (mm)
|640
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1050
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1450
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|7
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|420
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1800 x 1250 x 1450
Komplektacija
- Pneumatiniai ratai
- Šoninis šlavimo šepetys
Įranga
- Automatinis filtro išvalymas
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Karcher Intelligent Key
- Įjugimo-išjungimo sistema
- TEACH sistema
- Power Plus sistema
- Automatinis pagrindinio šlavimo šepečio reguliavimas priklausomai nuo susidėvėjimo lygmens
- Tact filtro valymas
- Daugiafunkcis ekranas
- Individualios vartotojo kalbos / teisės
- Dalomojo serviso koncepcija
- Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
- Pagrindinis cilindrinis šepetys galinėje ašyje tarp įrenginio ratų
- Dinaminis valymas
Pritaikymo sritys
- Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrai
- Gamybos sistemos
- Logistikos centrai
- Viešbučiai
- Mažmeninės prekybos vietose
- Sandėliavimo zonoms
- Keliai