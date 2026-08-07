Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 125/130 R G
Nauja šlavimo koncepcija ir papildomas pusračio formos šoninis šepetys taupo jūsų laiką. Tact filtro valymo sistema ir Teach sistema papildo šio sėdimo šlavimo įrenginio komplektaciją.
Kodėl reikia šluoti kampus rankomis, jei yra geresnis pasirinkimas? KM 125/130 R G šlavimo valymo įrenginys su elektriniu hidrauliniu konteinerio pakėlimu išpylimui ir papildomu pusračio formos šoniniu šepečiu gali šluoti kampus vienu praėjimu. Standartinė versija, palyginus su kitais šlavimo įrenginiais, išsiskiria dvigubai efektyvesne kampų valymo technologija. Tarp galinių ratų esantis pagrindinis valytuvas leidžia saugiai apeiti kliūtis, Teach sistema kontroliuoja nusidėvėjimą, šepetys automatiškai prisitaiko prie aukščio ir visada užtikrina geriausius šlavimo rezultatus. Be to, mygtuko paspaudimu galima nustatyti tris kontaktinius slėgius, prisitaikant prie skirtingo nešvarumo lygio bei valomo paviršiaus. Naujos patentuotos technologijos leidžia dirbti be dulkių (Tact filtro valymas) bei nustatyti skirtingų vartotojų prieigą prie įrenginio (Kärcher Intelligent Key System). Daugiafunkcinis ekranas pateikia aiškius nurodymus 28 kalbomis ir rodo išsamią informaciją, pavyzdžiui apie cilindrinio šepečio nusidėvėjimą ar pasirinkto šepečio kontaktinį slėgį.
Savybės ir privalumai
Pusinis šoninis šepetys (pasirinktinai)
- Nereikia nuobodžiai šluoti rankomis.
- Švara kampuose vienu judesiu.
- Nereikia rankinio išankstinio valymo taip apsisaugoma nuo išlaidų.
Novatoriška, labai efektyvi ir automatinė „Tact“ filtrų valymo sistema
- Nuosekliai išvalomi porėti paviršiai, taip pasiekiami optimalūs valymo rezultatai.
- Automatinis valymas
- Filtro elementai su 4 kartus didesniu našumu.
TEACH sistema
- Automatinė cilindrinių šepečių keitimas atsižvelgiant į nusidėvėjimą.
- Trys kontaktinio slėgio lygiai, kuriuos galima pasirinkti paspaudus mygtuką.
- Mažiau susidėvi ir plyšta dirbant „Eco“ režimu.
Karcher Intelligent Key
- Programuojamas 28 skirtingomis kalbomis.
- Vartotojo teisių priskyrimas įrenginio nustatymams.
- Įreginys valdomas naudojant „Kärcher Intelligent Key“.
Cilindrinis šepetys ant galinės ašies
- Lengviau važiuoti per aukštus bortelius.
- Lengva prieiga prie cilindrinių šepečių, pakeitimas per mažiau nei 5 minutes.
- Cilindrinį šepetį galite patikrinti per kelias sekundes.
Valdymo skydelis
- Įrenginio duomenys rodomi ekrane (pvz., Pagrindinio šlavimo mašinos cilindrinio šepečio nusidėvėjimo ekranas).
- Spalvinis žymėjimas.
- EASY įrenginio paleidimo, transportavimo ir šlavimo funkcijų jungiklis.
„Power Plus“ koncepcija
- Perteklinė jėga, išgauta judant, perkeliama į bateriją.
- Kylant į įkalnę, varikliui naudojama papildoma galia.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|Hidraulinis
|Pavara - Galia (kW)
|8,3
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Maks. našumas (m²/h)
|10000
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|13600
|Darbinis plotis (mm)
|880
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1250
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1700
|Konteinerio talpa (l)
|130
|Įkalnės įveikimas (%)
|16
|Darbinis greitis (km/h)
|8
|Svoris (su priedais) (kg)
|591
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|685
|Svoris (su pakuote) (kg)
|593
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Komplektacija
- Pneumatiniai ratai
- Šoninis šlavimo šepetys
Įranga
- Automatinis filtro išvalymas
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Karcher Intelligent Key
- Įjugimo-išjungimo sistema
- TEACH sistema
- Power Plus sistema
- Automatinis pagrindinio šlavimo šepečio reguliavimas priklausomai nuo susidėvėjimo lygmens
- Tact filtro valymas
- Daugiafunkcis ekranas
- Individualios vartotojo kalbos / teisės
- Dalomojo serviso koncepcija
- Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
- Pagrindinis cilindrinis šepetys galinėje ašyje tarp įrenginio ratų
- Dinaminis valymas
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrai
- Gamybos sistemos
- Logistikos centrai
- Viešbučiai
- Mažmeninės prekybos vietose
- Sandėliavimo zonoms
- Keliai