Aikštelių vienetas AWT Fp
Tinka naudoti ir žiemą: nuo šalčio apsaugotas Air Water Tower AWT Fp – tai tikslus padangų slėgio matuoklis ir patogus vandens dozatorius vienoje vietoje.
Kadangi „Air Water Tower“ AWT Fp yra iš „Kärcher“ degalinių aikštelėms skirtų įrengimų asortimento, netvarkingos aikštelės yra praeitis. Kelio neužstoja padangų slėgio matuokliai, vandens talpos ar panašios talpyklos. Vietoj to, AWT Fp yra padangų slėgio matuoklis ir vandens dozatorius viename kompaktiškame įrenginyje. Padangų slėgį galima lengvai patikrinti ir lengvai sureguliuoti iki 8 barų. Integruotas vandens dozatorius tiekia švarų vandenį, pvz., vandens talpai priekinio stiklo valymui, o panašiai integruota apsaugos nuo užšalimo funkcija užtikrina patikimai atliekamą darbą bet kuriuo metu ir šaltomis žiemos dienomis. Elektroninis monetų priėmimo įtaisas priima tiek monetas, tiek žetonus ir gali būti lengvai suprogramuojamas pagal jūsų specifinius poreikius. Įrenginio veikimo laiką taip pat galima nustatyti individualiai iki 7 minučių.
Savybės ir privalumai
Integruotas vandens dozatoriusPatogus ir lengvas vandens pašalinimas. Aikštelė išlieka tvarkinga, nes nereikia vandens talpų ar panašių talpyklų.
Elektroninis monetų priėmimo įtaisasIndividualus ir paprastas programavimas. Naudojamas tik vienas monetų priėmimo įtaisas įvairioms monetoms ir žetonams.
Programuojamas veikimo laikasNepertraukiamas veikimo laiko nustatymas iki 7 minučių. Individualiam pritaikymui prie vietinių sąlygų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Saugos klasė
|IP44
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Nominali galia (kW)
|0,45
Pritaikymo sritys
- Šalčiui atsparus „Air Water Tower“, skirtas lengvam padangų slėgio reguliavimui, su integruotu vandens dozatoriumi