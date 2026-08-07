Aikštelių vienetas PT
Perfume Tower PT kvapų difuzorius iš Kärcher. Degalinių aikštelėms skirtas įrenginys lengvam ir ilgalaikiam nemalonių kvapų neutralizavimui transporto priemonėse.
Norint greitai ir efektyviai neutralizuoti nemalonius kvapus transporto priemonėse, pavyzdžiui, tabako dūmus, galima rinktis iš keturių skirtingų kvapų, skirtų naudoti Perfume Tower PT kvapų difuzoriuje. Rinkdami kvapus norėjome būti tikri, kad galėsime pasiūlyti platų asortimentą ir patenkinti kuo daugiau klientų. Kvapai įrenginyje nesusimaišo specialios technologijos dėka. Elektroninį monetų priėmimo įtaisą, kaip ir veikimo laiką, galima greitai ir paprastai užprogramuoti bei pritaikyti pagal individualius poreikius. Elektroninis monetų priėmimo įtaisas yra tinkamas tiek monetoms, tiek žetonams ir, kaip ir veikimo laikas (nepertraukiamas iki 7 minučių), gali būti lengvai ir greitai programuojamas bei pritaikomas pagal individualius poreikius.
Savybės ir privalumai
Galima pasirinkti keturis skirtingus kvapusAtskiri kvapai nesusimaišo Gaivus kvapas beveik kiekvienam skoniui.
Elektroninis monetų priėmimo įtaisasIndividualus ir paprastas programavimas. Naudojamas tik vienas monetų priėmimo įtaisas įvairioms monetoms ir žetonams.
Programuojamas veikimo laikasNepertraukiamas veikimo laiko nustatymas iki 7 minučių. Individualiam pritaikymui prie vietinių sąlygų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Saugos klasė
|IP44
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Nominali galia (kW)
|0,3
|Kvapiojo vandens mišinio sąnaudos (ml/min)
|50
Pritaikymo sritys
- Kvapų difuzorius „Perfume Tower" kvapų neutralizavimui transporto priemonėse.